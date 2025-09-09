Pe traseul către victorie, tânăra a învins patru dintre cei mai buni piloți ai campionatului, impunându-se și în finală în fața câștigătorului campionatului la general, Roman Zelinsky.

„Sunt foarte recunoscătoare, foarte fericită, împlinită, și le mulțumesc frumos tatălui meu, echipei mele și tuturor partenerilor. În ziua finalei am încercat să fiu cât mai corectă, cât mai fluentă în abordarea battle-urilor, și am reușit”, a spus Natalia Iocsak după succesul de la Ploiești.

Poveste construită în familie

Pentru Natalia, drumul către podium nu este doar despre cai putere și adrenalină, ci și despre legătura profundă cu tatăl ei, cel care i-a fost sprijin tehnic și moral încă de la început. În garaj, iarna se transformă într-un maraton de pregătiri, fiecare șurub strâns și fiecare ajustare la motor fiind un pas către victorie.

„Motorul este sufletul. Fără motor, mașina nu poate să meargă. Alte lucruri mai reușesc să schimb sau să improvizez, însă motorul când se sparge, nu mai poți să faci nimic”, explică tânăra pilot. Experiența ei cu defecțiuni și motoare pierdute nu a făcut-o să cedeze, ba chiar dimpotrivă: a transformat fiecare eșec într-o lecție și fiecare revenire pe circuit într-o declarație de forță.

Stil inconfundabil de condus

Natalia Iocsak este cunoscută pentru stilul său agresiv, dar precis, care cucerește atât publicul, cât și arbitrii. În spatele spectaculoaselor derapaje controlate se află însă nopți nedormite, analize minuțioase și un proces continuu de adaptare la mașina sa de drift.

Upgrade-ul la motor turbo, care a adăugat peste 200 de cai putere, a obligat-o să își rescrie reflexele și să redescopere bolidul pe care îl pilotează. Rezultatul? Locuri pe podium și mai ales recunoaștere într-un mediu în care femeile sunt rareori prezente.

Inspirație pentru noile generații

Succesul Nataliei Iocsak nu este doar o performanță individuală, ci și un mesaj puternic pentru tinerii pasionați de motorsport, indiferent de gen. Într-o disciplină unde controlul în haos și dansul fin dintre aderență și libertate fac diferența, ea a demonstrat că determinarea și munca asiduă pot sparge bariere și prejudecăți.

Cu podiumul general din Campionatul Național de Drift în buzunar și o victorie de etapă proaspătă, Natalia Iocsak nu doar că și-a consolidat statutul de pilot de top, dar a și arătat că viitorul driftului românesc are un chip feminin puternic, hotărât și spectaculos.

