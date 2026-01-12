Secția de cercetări din Ajaccio și echipa de identificare criminalistică din Corsica de Sud au preluat ancheta.

Orsoni, supranumit „Nașul Corsicii”, a fost un militant naționalist încă din tinerețe și a supraviețuit unei tentative de asasinat în 2008. Fratele său, Guy, a fost ucis în 1983, nume pe care l-a dat ulterior fiului său, un personaj cunoscut în lumea interlopă corsicană.

După ce a studiat la Paris, Orsoni a devenit unul dintre liderii Frontului de Eliberare Națională din Corsica (FLNC) și a fondat Mișcarea pentru Autodeterminare (MPA), numită ulterior de adversari „Mișcarea pentru Afaceri”.

Alain Orsoni era cunoscut pentru spiritul său politic și sângele rece. În 1996, a părăsit Corsica în contextul conflictelor interne din mișcarea naționalistă. A locuit timp de 13 ani în Florida, Nicaragua sau, unde a avut activități în industria jocurilor de noroc s-a implicat în extorcare, și în Spania.

După revenirea din exil, în 2008, poliția a dejucat o tentativă de asasinat ce îl viza. În același an, el a devenit președintele clubului de fotbal AC Ajaccio, succedându-l pe prietenul său Michel Moretti, un fost naționalist decedat.

Călătorea întotdeauna într-o mașină blindată și și-a îndemnat fiul să ia și el măsuri de precauție.

În 2012, Orsoni l-a transferat pe Adrian Mutu la Ajaccio. „Briliantul” a jucat 37 de meciuri în 2 sezoane, 11 goluri marcate. Adus de la Cesena, Mutu a plecat apoi la Petrolul Ploiești.

Între timp, cu mari probleme financiare, Ajaccio a ajuns în Regional 2, liga a șaptea franceză.

În 2012, după asasinarea unor notabili din Ajaccio, precum avocatul Antoine Sollacaro și președintele Camerei de Comerț Jacques Nacer, Orsoni a acuzat o „cabală mediatică” împotriva sa.

Moartea sa ridică întrebări legate de tensiunile continue din Corsica, unde conflictele dintre naționaliști și alte grupuri au marcat istoria recentă a regiunii.