Jucătorul de 24 de ani și număr 34 ATP a abandonat în turul secund de la Roma, în setul 3, la 1-2 pentru norvegianul Casper Ruud, numărul 76 mondial, potrivit GSP.

După ce a primit un game penalizare, Nick Kyrgios a aruncat cu scaunul în teren, le-a strâns mâna adversarului și arbitrului, după care și-a făcut bagajul și a ieșit de pe teren.

Australianul care este recunoscut pentru temperamentul lui vulcanic a primit o penalizare de comportament, care înseamnă default automat.

Well…

Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN

— Tennis TV (@TennisTV) 16 mai 2019