”Mă aștept la un meci foarte greu. Le-am spus și colegilor, înainte ca CFR Cluj să joace cu Celtic. Eu cu Alex Băluță am fost singurii care am crezut că CFR se va califica, toți ceilalți se așteptau ca scoțienii să nu aibă probleme. Cred că șansele sunt egale în această dublă”, a spus Stanciu, pentru site-ul Slaviei Praga.

”Suntem o echipă puternică și am încredere în noi. Chiar și așa, nu putem subestima un adversar precum CFR Cluj, care a eliminat deja din competiție echipe foarte bune”, a mai adăugat fostul jucător de la FCSB.

Internaționalul român a mărturisit că nu își dorea ca echipa lui să dea peste CFR Cluj:

Sincer, nu mă aşteptam şi nu îmi doream să joc în această fază a competiţiei cu o echipă din România. Nu mi-am dorit să se întâmple asta pentru că, dacă ne calificăm, voi fi foarte fericit, dar în acelaşi timp supărat puţin pentru adversari. Este o echipă românească şi îi doresc tot binele fotbalului românesc”. Nicolae Stanciu, mijlocaș Slavia Praga

„Mai mult decât atât, Clujul este pentru mine ca o doua casă, am fost născut în apropiere de Cluj. Cunosc foarte bine oraşul, am şi o casă acolo. Cu siguranţă membrii familiei mele vor veni la meci, locuiesc la o oră de Cluj. Familia şi prietenii mei vor veni la Cluj pentru a urmări meciul. Am prieteni în Cluj şi merg acolo cât de des pot”, a mai spus Nicușor Stanciu.

Nicolae Stanciu consideră că Dan Petrescu este cel mai bun antrenor din Liga 1. ”Îi cunosc destul de bine, ştiu câţiva jucători foarte bine, pentru că îmi sunt coechipieri la echipa naţională… Ciprian Deac, Ţucudean, Hoban. Păun este un jucător foarte bun, dar forţa lor este dată de antrenor, de Dan Petrescu. Consider că este cel mai bun antrenor din Liga 1.

Merită toată recunoştinţa pentru ceea ce se întâmplă la Cluj. Este un antrenor foarte bun şi echipa are un succes incredibil cu el alături”, a mai spus Stanciu.

Jindrich Trpisovsky, 43 de ani, antrenorul de la Slavia Praga, a vorbit despre dubla cu CFR Cluj:

”Cei de la Cluj vor juca diferit față de cum au făcut-o în meciul cu Celtic. Atunci le-a lipsit jucătorul-cheie (n.r. Culio). Are un trio ofensiv foarte bun, dar care depinde de evoluțiile acestui jucător, ne va fi și mai greu decât le-a fost lor (n.r. Celtic)”, a spus tehnicianul formației din Cehia.

Trpisovsky a avut cuvinte de laudă la adresa echipei antrenate de Dan Petrescu: „CFR are o echipă complexă, experimentată. Este campioana României, toți jucătorii au între 30 și 50 de partide în cupele europene. Vom analiza diferit echipa Clujului, îi vom căuta punctele slabe, trebuie să aibă și slăbiciuni”.

