După ce, în urmă cu o lună, acasă la Timișoara, a încheiat pe locul 3 la tracțiune față, Nicolas și-a îmbunătățit rezultatul la Hunedoara, clasându-se pe locul 2, cu timpul de 02:48,186, la doar 2,1 secunde în spatele câștigătorului diviziei, Sorin Huțanu.

Grație acestui rezultat, tânărul de la Canova Racing a urcat pe locul 3 în clasamentul general al diviziei, înaintea etapei finale de la București. Un nou rezultat bun i-ar putea aduce statutul de cel mai tânăr pilot care a încheiat vreodată pe podiumul final al Campionatului Național de Super Rally, competiție creată de Mihai Leu în urmă cu 8 ani.

„Pentru mine e senzațional! Acumulez și experiență, și kilometri, iar faptul că m-am clasat din nou pe podium înseamnă enorm. Îmi doresc să progresez de la etapă la etapă”, a declarat Nicolas.

Împreună cu tatăl său, Radu Benea, Nicolas face parte din Canova Racing, echipă care a încheiat pe locul 3 în clasamentul pe echipe al Trofeului Mihai Leu. Radu s-a clasat pe locul 4 la turisme și pe 1 la GT, fiind mare favorit să devină campion național pentru al doilea an consecutiv.

Până la finala de Super Rally de la București, cei doi se pregătesc pentru penultima etapă de viteză în coastă, programată la Râșnov, la sfârșitul acestei săptămâni. Nicolas are șansa să devină cel mai tânăr campion național la juniori în această disciplină, în timp ce Radu poate face încă un pas către titlul național la turisme, unde se află în prezent pe primul loc în clasament.

