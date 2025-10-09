Benedetta Pilato, în vârstă de 20 de ani, campioană mondială la 100 m bras în 2022, și Chiara Tarantino, de 23 de ani, au fost suspendate din toate activitățile sportive și federale începând cu 9 octombrie.

Decizia a fost luată după ce cele două sportive au acceptat o înțelegere privind sancțiunea în cadrul anchetei federale deschise ca urmare a acuzațiilor formulate de autoritățile din Singapore pe 14 august.

„Având în vedere concluziile anchetei și cooperarea deplină a sportivelor, care și-au recunoscut vinovăția, Comisia de Disciplină a Federației Italiene de Natație a hotărât suspendarea acestora pentru 90 de zile, cu aplicare imediată”, se precizează într-un comunicat al federației italiene.

Cazul a vizat furtul unor produse cosmetice dintr-un magazin duty-free de pe aeroportul din Singapore, fapt pentru care cele două au fost reținute temporar. Sancțiunea a fost stabilită ținând cont de atitudinea lor cooperantă și de recunoașterea responsabilității.

Federația, cu acordul procurorului general al CONI, a acceptat propunerea Parchetului Federal de a aplica aceeași pedeapsă ambelor sportive, deși apărarea lor a fost separată. Procurorul a considerat că ambele sunt individual responsabile, dar că situațiile lor trebuie tratate unitar.

Suspendarea va fi valabilă până la 9 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că Pilato – medaliată cu bronz la 50 m bras la Singapore – și Tarantino nu vor putea participa la Campionatele Europene în bazin scurt, programate între 2 și 7 decembrie în Polonia.

La ediția din 2023, desfășurată la Otopeni, Pilato a câștigat aurul la 50 m bras și argintul la 100 m bras.

Pe durata suspendării, cele două nu au voie să se antreneze în centre federale sau cu antrenori acreditați, însă pot înota individual, în piscine obișnuite, pentru a-și menține forma fizică – similar cu situația tenismenului Jannik Sinner.

