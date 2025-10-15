Proiectul face parte din inițiativa „10 pentru Onești”, coordonată de Asociația de Tineret ONESTIN. Lucrarea este realizată de echipa ZIDART – Street Art Festival pe blocul nr. 58, cunoscut localnicilor ca blocul „K”, aflat la intersecția bulevardelor Republicii cu Oituz.

Deși tema nu a fost anunțată oficial, pe perete se disting deja trei siluete. Cea mai bine conturată este silueta gimnastei Nadia Comăneci, cu tricolorul și stema fostei Republici Socialiste România vizibile pe costumul ei.

Nadia Comăneci este cea mai emblematică figură a orașului Onești. Pictura vine în contextul apropiatei aniversări a 50 de ani de la primul „10 perfect” obținut de Nadia la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

Proiectul este susținut de o rețea de parteneri locali și este parțial finanțat prin Legea 350.

„Fiecare pas contează atunci când construim, împreună, un Onești mai frumos, mai creativ și mai unit”, a transmis asociația