Adrian Rus a murit în timpul unei curse Superbike

Un cumplit accident produs în timpul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurată pe circuitul de la Brno, Cehia, s-a soldat cu moartea a doi sportivi, printre care și pilotul român Adrian Rus – Sinner.

Federația Română de Motociclism a anunțat tragedia și a transmis condoleanțe familiilor celor doi piloți.

Potrivit mesajului publicat de Federația Română de Motociclism, accidentul a avut loc sâmbătă, în timpul programului competițional, la startul uneia dintre cursele clasei Superbike: „Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi”.

Echipele medicale aflate la circuit au intervenit imediat după producerea accidentului, însă rănile suferite de cei doi sportivi au fost prea grave. „În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața”, a precizat Federația Română de Motociclism.

Printre cei doi sportivi care și-au pierdut viața se află și pilotul român Adrian Rus – Sinner: Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner”.

Programul competițional de la Brno a fost anulat

În urma tragediei, organizatorii au decis anularea tuturor activităților sportive rămase programate pentru acest weekend. „Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competițional rămas din acest weekend”, a mai transmis Federația Română de Motociclism, care precizează că, din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite alte informații în acest moment.

În mesaj, Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi.