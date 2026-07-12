Carina a fost aleasă în urma unei selecții extrem de competitive, fiind prima clasată. Libertatea a vorbit despre tânăra balerină de excepție cu Roxana Dinu, profesoara de balet care a descoperit-o încă de când avea doar 4 ani. 

A început baletul la 4 ani

Carina Giorgiu a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în prestigioasa instituție din capitala Franței. 

Baletul Operei din Paris este considerat astăzi una dintre cele mai prestigioase companii de balet din lume, alături de Baletul Bolșoi din Moscova și Baletul Regal din Londra. Repertoriul său este foarte vast, cuprinzând atât marile balete romantice și clasice, cât și creații ale coregrafilor contemporani.

În prezent, Baletul Operei din Paris susține aproximativ 180 de spectacole pe sezon la Paris, în regiunile Franței și în străinătate.

Carina Giorgiu a început baletul la 4 ani, în București, sub pregătirea profesoarei Roxana Dinu, la Bucharest City Ballet, aceasta pregătind-o timp de șapte ani. A urcat pe podium la toate concursurile la care a participat, de la 4 la 11 ani. 

Roxana Dinu, profesoara care a descoperit-o pe Carina Giorgiu, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei din Paris: „Încă de la primele lecții am remarcat un talent aparte”
Carina Giorgiu. Foto: Bucharest City Ballet

Ulterior, sub îndrumarea profesoarei Lorelei Vișinescu Bari, Carina a participat la primul său concurs internațional, la Paris, în noiembrie 2021. După ce a câștigat Hope Award la Youth America Grand Prix, Carina Giorgiu a fost invitată să participe la audiția din mai 2022 pentru École de Danse de l’Opéra National de Paris: a fost admisă, într-o competiție la cel mai înalt nivel. 

A câștigat apoi, în iulie 2022, premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup, după care, la doar 12 ani, s-a mutat la Paris, unde a început cursurile, locuind la internat, iar în weekenduri la o familie inimoasă de români. Părinții săi au susținut-o integral în toți acești ani. 

Înființată în 2014, Bucharest City Ballet, școala unde Carina Gorgiu a fost descoperită, reprezintă un proiect ce urmărește respectarea standardelor înalte în materie de educație artistică prin dans printr-un program educațional adaptat criteriilor internaționale de excelență în educație. 

Bucharest City Ballet este recunoscută pentru succesul de care se bucură la competițiile de dans naționale și internaționale, unde elevii săi se disting constant, obținând premii și clasându-se pe cele mai înalte trepte ale podiumului. De-a lungul anilor, mulți dintre elevii acestei școli au obținut burse de studii la cele mai cunoscute școli de dans din Europa și Statele Unite ale Americii.

Roxana Dinu, finalistă a celui mai important concurs mondial de balet

Roxana Dinu, fondatoarea Bucharest City Ballet și profesor de dans clasic, a fost cea care a descoperit-o și susținut-o pe Carina Giorgiu, pregătind-o timp de șapte ani. 

Și Roxana Dinu a avut o carieră impresionantă în lumea baletului. A studiat baletul la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din București, locul unde și-a început cariera. În acea perioadă, a urmat specializări cu maeștri de balet renumiţi, precum și turnee și concursuri în Statele Unite ale Americii, Franţa, Austria, Italia, Marea Britanie și India, fiind premiată cu „Diploma pentru mici ambasadori ai culturii românești în lume”.

Roxana Dinu, profesoara care a descoperit-o pe Carina Giorgiu, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei din Paris: „Încă de la primele lecții am remarcat un talent aparte”
Roxana Dinu, profesoara balet a Carinei Giorgiu. Foto: Bucharest City Ballet

Roxana Dinu a fost finalista celui mai important concurs mondial de balet, Youth America Grand Prix de la New York și olimpică naţională timp de 4 ani consecutiv, fiind răsplătită cu „Diploma de excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei și poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai școlii românești”.

După absolvirea Universităţii Naţionale de Artă Teatrală și Cinematografică – secţia Coregrafie, în 2014 a pus bazele școlii Bucharest City Ballet. 

„Povestea Cariunei a început la numai 4 ani, când a intrat pentru prima dată în sala noastră de balet. Încă de la primele lecții am remarcat un talent aparte, o muzicalitate naturală și o expresivitate ce o diferențiau. La acea vârstă nu vorbeam despre performanță, ci despre bucuria dansului și despre construirea unei baze solide. Totuși, potențialul ei era evident”, a declarat Roxana Dinu pentru Libertatea.

Anii care au urmat au fost definiți de muncă, disciplină și perseverență pentru Carina. 

„După vârsta de 7 ani au început și primele competiții, unde a urcat constant pe cele mai înalte trepte ale podiumului. La fiecare concurs impresiona juriile și profesorii prin eleganță, tehnică și maturitate artistică, fiind remarcată de fiecare dată. Dincolo de talentul incontestabil, succesul ei se datorează caracterului. A fost întotdeauna un copil serios, muncitor, disciplinat și receptiv la îndrumare. A înțeles încă de mică faptul că performanța nu se construiește doar prin calități native, ci prin ore nesfârșite de studiu, sacrificii și dorința continuă de a deveni mai bună”, mai precizează Roxana Dinu.

Baletul Operei din Paris, peste trei secole și jumătate de experiență și reușite

Baletul Operei din Paris a fost întotdeauna o parte integrantă a Operei din Paris, fondată în 1669 sub denumirea de Académie d’Opéra, deși dansul nu a devenit o componentă importantă a Operei din Paris decât în 1673, după ce aceasta a fost redenumită Académie Royale de Musique (Academia Regală de Muzică) și plasată sub conducerea lui Jean-Baptiste Lully. 

Baletul Operei din Paris își are originile în instituțiile, tradițiile și practicile de dans anterioare ale curții regelui Ludovic al XIV-lea. De o importanță deosebită au fost seriile de comedii-balet create de Molière împreună cu, printre alții, cunoscuții coregrafi și compozitori Pierre Beauchamps și Jean-Baptiste Lully. 

Cea mai importantă a fost Burghezul Gentilom în 1670. Multe dintre acestea au fost interpretate și de trupa lui Molière la Teatrul Palatului Regal din Paris, ce avea să devină ulterior primul sediu permanent al companiei de operă și al baletului de operă.

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