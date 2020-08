Vezi AICI toată emisiunea.

Fost internațional, în prezent analist sportiv, Gabi Balint a participat la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. El și-a amintit de momentele istorice de la Sevilla, acolo unde Steaua a învins Barcelona la penalty-uri, 2-0, în finala Cupei Campionilor Europeni.

“Eu unul am crezut că ne vor da vreo trei. Nu-mi imaginam niciodată că vom câștiga. Chiar i-am zis lui Belo înainte să plecăm la meci: «Băi, vezi ce faceți în apărare, că astăzi e groasă! Să nu ne facă ăștia de râs. E atâta lume, se uită ăștia la televizor. Să nu ne bată rău». «Stai tu liniștit, că avem noi grijă în apărare, vedeți voi ce faceți în atac». A fost seara lui Duckadam, el a fost principalul partizan”, spune Balint.

Un ARO cadou, din stocul Armatei Române



Pentru performanța istorică, fiecare jucător a primit câte un ARO din partea Armatei. “Al meu a fost puțin folosit. Avea 3.000 de kilometri. Țin minte că înainte să-l vând am ieșit cu el. Dar când am văzut că trebuie să schimb vitezele cu două mâini, abia puteam să mișc maneta… L-am dat! Bine, toți l-au dat. Eu am luat 250.000, am luat chiar bine. Bani cash, care miroseau a șură! A stătut. Era un om care avea nevoie de el la țară, cred că era cioban. Banii miroseau a fân, e clar că omul îi ținea sub o saltea ceva”, a povestit fostul internațional.

Eu înainte să ajung la Steaua nici nu știam unde să merg. Am avut ofertă de la Dinamo, de la Craiova, de la Steaua și de la Sportul. Steaua a fost mai deșteaptă, mi-a trimis o mașină de armată la Luceafărul, la Electroaparataj, unde eram, și m-au luat. Pe tata îl luaseră deja de la Sângeorz-Băi, era în birou la colonel. Am semnat pe loc. Gabi Balint, fost internațional:

Tot un cioban i-a luat mașina și lui Duckadam

Eroul de la Sevilla, Helmut Duckadam, a povestit și el ce-a făcut cu mașina primită după finala de la Sevilla.

“Avea 100.000 de kilometri. Unele furtunuri erau legate cu sârmă, nici nu se găseau coliere pe vremea aia. Eu i l-am vândut cuiva dintr-o comună de lângă mine, care avea nevoie de această mașină. El avea oi și avea nevoie că era 4×4, cu motor bun, de Brașov. L-am dat cu 200.000 de lei. Consuma mai mult ulei decât motorină. Eu am vândut-o, colegii mei la fel. Poate unii au fost mai inspirați la bani, dar 200.000 de lei erau bani la vremea aceea. Vreo patru, cinci Dacii noi! Erau bani mulți. Prima a fost fantastică, nu ne-au luat deloc peste picior”, a spus fostul portar.

