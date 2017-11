Edömér Tóth, omul de afaceri de la care Simona Halep a cumpărat hotelul din Poiana Brașov, declarații în exclusivitate: ”Sunt mai împlinit decât visam la 20 de ani!”.



Secretoasă cu viața personală, Simona Halep este grijulie și când vine vorba despre afaceri. În timp ce alții ar da oricât pentru a le fi popularizate business-urile, liderul WTA refuză să vorbească despre investițiile pe care le-a făcut de când câștigă milioane de euro. Public, se știe că a umplut două strazi cu vile în Constanța natală și că, tot acasă, a deschis o cafenea. ”Perla coroanei” a fost achiziționată însă acum câteva luni: hotelul ”Drachenhaus” din Poiana Brașov, un hotel cotat la 4 stele (AICI, prețurile practicate de proprietari). Tranzacția a depășit un milion de dolari. Banii nu sunt o problemă pentru sportiva care dă tonul în sportul românesc. Statisticile oficiale ale WTA anunță că, numai din tenis, Simona Halep, la doar 26 de ani, a câștigat, în total, 20.736.015 de dolari, dintre care, în 2017, conturile i s-au umflat cu suma de 5.275.227 de dolari.

Sportiva se pregătește să cumpere alte proprietăți

În pauza competițională, sportiva are mai mult timp liber pentru a lua pulsul afacerilor, în restul timpului, de aceastea ocupându-se, în principal, fratele Nicolae, iar în plan secund, tatăl Stere și mama Stania. După ce luni, Simona a făcut o escală în Poiană, ”Libertatea” i-a luat urma campioanei, la hotelul ”Drachenhaus”. Imobilul este poziționat stradal, chiar la intrarea în stațiune. Localnicii știu de Heraldic Club, vechiul nume al stabilimentului de lux, dar, mai nou, vorbesc despre ”hotelul Simonei Halep”. Faptul că jucătoarea de tenis a investit în Poiană, acolo unde mai dețin hoteluri Adrian Ilie și George Copos, a făcut înconjurul zonei.

Firma brașoveanului are contracte cu mai mulți investitori

Omul de afaceri de la care familia Halep a cumpărat pensiunea ”Drachenhaus”, Edömér Tóth, un personaj care vine în completarea discreției de care dă dovadă Simona- a acceptat să vorbească despre afacere, oarecum deranjat de faptul că, de multe ori, adevărul vine la pachet cu informații aproximative. Spre exemplu, s-a spus că, pe lângă pensiunea din Poiană, Halep ar mai fi cumpărat un hotel în Brașov, tot din lanțul ”Drachenhaus”, unul aflat pe strada Nicolae Bălcescu, în plin centru istoric al oraşului. Cel din urmă transfer de proprietate nu s-a încheiat. Asta nu înseamnă că Simona nu are de gând să-și sporească portofoliul. ”Vor mai fi cumpărate alte proprietăți. Nu pot da nume, pentru că imediat ar crește prețul. Sunt chestiuni comerciale”, asigură Edömér. Firma care gestionează hotelul Simonei evaluează în permanență proprietati hoteliere, garantând ”fee”-uri lunare pentru câteva grupuri de investitori, printre care și familia Halep.

Familia sportivei vizează ROI-ul

Firma de management hotelier primește zilnic propuneri de preluare/ operare a unor unități de genul ”Drachenhaus”, întrucât, astfel, valoarea lor de piață poate crește, în functie de randamentul businessului. Toți investitorii își doresc un ROI (return of investment) rapid, iar același lucru îl vizează și familia Halep. Simona Halep vrea să-și plaseze banii câștigați din sport, în loc să-i țină blocați în bancă, fie să-i pună ”la ciorap”. A cumpărat întreg pachetul de acțiuni de la ”Drachenhaus” Poiana Brașov.

”Este o colaborare de business mai largă. Vor mai urma și alte colaborări, în viitor, dar nu pot da detalii. Suntem încântați că avem posibilitatea să colaborăm”, asigură Edömér, care asigură toată ”mentenanța” afacerii de la munte a Simonei, un business preluat ”la cheie”, în care campioana nu a investit, deocamdată, niciun ban, după procesul propriu-zis de achiziționare. ”Rolul meu a fost de a intermedia afacerea. Proprietatea a ajuns la noi în februarie 2017, iar în august 2017, aceasta a fost vândută Simonei! Am renunțat la dreptul de cumpărare în favoarea lor”, își precizează ardeleanul rolul pe care l-a avut în afacere.



Interior ”războinic” și original

Ce vrea să facă Simona? Să culeagă profitul, să încaseze redevențele, fără să intervină în procesul de funcționare al unității. Una dintre condițiile puse la cumpărarea pensiunii a fost ca să existe existe un operator, care sa fie capabil să genereze profit. Hotelul cu 22 de camere și două locații pentru angajați a fost construit acum 15 ani de familia Huidan din Brașov. Interiorul este unic și impresionează. Picturile de Toledo de pe pereții interiori sunt originale, iar profilul ”războinic” al locației va fi menținut. Nici numele nu va fi schimbat de Simona, ”Drachenhaus” în traducere provenind de la Casa Dragonilor are direct legatură cu ordinul sacru al dragonilor din care făcea parte și Vlad Țepeș și cel care a construit proprietatea în care își are sediul firma de management (Georg Duck, 1822, fost primar al Brașovului).







Este poreclit ”Vizionarul”

De la cine a cumpărat și în mâinile cui și-a lăsat Halep afacerea? La 37 de ani, brașoveanul nu are fițe de milionar. Spune că mereu va duce în trening gunoiul și nu va renunța la tabieturile vieții simple. Vorbește îngrijit, dar nu de sus. Nu are imperfecțiunile de limbaj specifice unui etnic maghiar și poartă asupra lui genă de vizionar, după cum îl descrie, admirativ, Monika Lorincz, manager general la hotelul Simonei. De la 19 ani, ardeleanul este antreprenor. A început cu de jos, la fel ca orădeanul Zoltan Teszari – miliardarul fără față care deține consorțiul Digi – cu un Internet Café, a continuat cu firmă de distribuție de internet, și a ajuns la o firmă de IT cu care securizează servere.

Are și o firmă de consultanță, pe care o păstorește din 2004. Acum 18 ani, a organizat primul concurs de counter-strike din România și alături de un partener, Stroie, au înființat PGL (profesional gamers league) între timp devenind sport electronic olimpic, tot la Brașov, iar în pubul lui de sub Tâmpa, The Hockey Pub, s-au transmis prima oară meciuri de hochei. Pasionat de crosă și de puc, a mers până la Miskolc și la Budapesta, pentru a putea transmite meciuri din Liga Mol. Doar afacerile imobiliare îi lipseau dintre activitățile de comerț.

Adoră sporturile de iarnă, pasionat de yachting

”Sunt în pătura norocoasă a celor care fac ce le place. Puteam, la fel de bine, să lucrez la Metro, să pun marfa pe raft. Doresc să-mi controlez timpul. Vrem, nu vrem, suntem sclavii ambițiilor”, este sincer și filosofic Edömér. Nu este însă un mare consumator de tenis. Privește meciurile Simonei, dar pasiunea lui sunt sporturile de iarnă: hochei, snowboard. Placa de snowboard este prelungirea naturală a tălpilor. Vara, pune booții în debara și merge pe mare cu velierul. Yachtingul este pasiunea care-l mistuie vara. Duce viața pe care la 20 de ani nici măcar nu și-o închipuia: ”Sunt mai împlinit decât visam la 20 de ani că voi fi!”.







Șarlatanii care se dau rudele Simonei!

Simona Halep vine ca acasă în Poiana Brașov, cu precădere iarna, iar cel mai mult zăbovește la începutul lunii decembrie, când își încarcă plămânii cu aerul tare de munte, în deja familiarul cantonament din presezon (primul turneu de Mare Șlem al anului este în perioada 14-28 ianuarie 2018, la Melbourne, în Australia). Obișnuia să tragă la hotelul ”Aurelius Împăratul Romanilor”, deținut de fostul fotbalist de la Sportul Studențesc – Relu Munteanu, unde beneficia și de un teren de tenis pe care se putea pregăti, dar era și mai aproape de pista de atletism.

După ce s-a aflat că hotelul a intrat în proprietatea Simonei, tot mai mulți șarlatani au dat târcoale recepției de la ”Drachenhaus”. Monika povestește că ”au venit să se cazeze diverse persoane. Au spus că sunt nepoți, veri de-ai Simonei, ca să stea gratis. Până la urmă, s-a dovedit că nu erau rude cu ea, ci doar s-au folosit de numele Simonei”.

Problemele mari de pe Valea Prahovei

Deși randamentul afacerilor hoteliere este în creștere pe tot cuprinsul lumii, în România, fenomenul a luat-o la vale. Principala durere de cap: infrastructura precară. Tot mai puțini turiști aleg Valea Prahovei. Îi trage în jos eterna problemă, aglomerația de pe DN1, și lipsa locurilor de relaxare îi sperie.

Considerată cândva o perlă a turismului românesc, Valea Prahovei şi-a pierdut, în ultimii ani, strălucirea. Aglomeraţia de pe DN1, construcţiile nenumărate, fără niciun plan urbanistic, şi locurile puţine de relaxare şi distracţie au alungat turiştii.

Românii mai vin aici doar iarna, pentru schi. În restul anului, este pustiu. Din această cauză, 45 la sută dintre hoteluri şi pensiuni sunt nerentabile şi au fost scoase la vânzare. La Predeal, de pildă, jumătate din aceste unităţi de cazare îşi caută un proprietar, dar nimeni nu le cumpără.

Proprietarii pensiunilor se plâng ca numărul turiştilor care se cazează la ei a scăzut constant în ultimii ani. O explicaţie ar fi aglomeraţia de pe Drumul Naţional 1, care îi face pe mulţi să renunţe să mai vină în această zonă.

Gloria Rusu, proprietar vilă: ”De la aeroport, de la Otopeni şi până la Predeal poţi să ajungi în patru-cinci ore. Decât să stau blocat în trafic cinci ore, e mult mai uşor să mă urc în avion şi să mă duc în Austria sau în Bulgaria”.





Dragoș Filip, localnic din Predeal, este trist: ”Gradul de ocupare anul ar fi, pe 12 luni, 30 la sută. E stupefiant. Ca să meargă un bussines, trebuie să ai 70 la sută.

Edömér Tóth nu se teme de faliment. Conduce cu fler afacerea care aparține Simonei: ”Am avut grad de ocupare de 70% în iulie, de 80% în octombrie, de 90% în noiembrie. Încheiem anul cu brio, procentajul depășind 75%, munca noastră se vede și în statisticile celui mai mare OTA (online travel agency) de pe piața europeană. Avem o echipă de succes și rețeta noastră funcționează”.

Într-un clasament al popularității din toată Poiana, ”Drachenhaus” ocupă locul 2, la mare luptă cu ”greii” Alpin, Piatra Mare și Teleferic.