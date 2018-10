Alexandru Pașcanu este unul dintre sutele de mii de copii ai căror părinți au plecat din România în căutarea unui trai mai bun în străinătate. 'Printr-un program al universității la care învățau în București, părinții mei plecau în vacanțele de vară la muncă în Anglia. Când eu aveam patru ani și jumătate, au decis să ne stabilim aici, iar cu timpul am obținut și cetățenia britanică. În vara lui 2006 am fost văzut de un scouter de la Leicester, am fost chemat la club pentru a da probe alături de alți 300 de copii, iar în aprilie 2007 am fost ales și înscris la academie, la categoria Under 9', a povestit tricolorul pentru site-ul frf.ro.

Descoperit în 2015

Ascensiunea lui Pașcanu este remarcabilă. A fost descoperit de Departamentul de Scouting al FRF în noiembrie 2015, la o acțiune de selecție la Tremblay-en-France, iar acum se pregătește să debuteze la prima reprezentativă, fiind convocat pentru dubla cu Lituania (17 noiembrie, Ploiești, meci fără spectatori) și Muntenegru (20 noiembrie, Podgorica) din Liga Națiunilor. Alex s-a impus de la început la selecționata U18, apoi a devenit om de bază la U19 și l-a impresionat pe Cosmin Contra prin prestațiile de la U21. Cu Pașcanu în centru, naționala de tineret a României a avut cea mai bună defensivă din Europa.

„Pașcanu are flexibilitate tactică bună, care îl ajută să joace pe orice poziție în linia de apărători cu aproape același randament. Are determinare, atitudine pozitivă, este un jucător de echipă. Se prezintă foarte bine din punct de vedere fizic, disciplinat tactic, echilibrat mental și cu potențial tehnic bun pentru poziția lui în teren”, l-a caracterizat Costel Enache, cel care l-a convocat prima dată la lotul U18.

Joacă în Premier League 2

Puștiul, care îl are ca model pe fundașul italian Giorgio Chiellini, a învățat tainele fotbalului ca la carte: „Până la Under 12 ne-au fost dezvoltate calitățile individuale, fiind nevoit să joc aproape pe toate posturile. Începând cu Under 13 și Under 14 am fost antrenați pe poziții, antrenorii dezvoltându-mi calitățile de fundaș. La Under 16, antrenorul de atunci, Inigo Idiakez, m-a încurajat zicându-mi că postul de fundaș central mi se potrivește cel mai bine, chiar dacă în același timp jucam și pe stânga, și pe dreapta”.

„Nu mă așteptam să fiu convocat”

Pașcanu, desemnat jucătorul anului 2017 la Academia clubului Leicester City, urcă încet, dar sigur, spre echipa mare a lui Leicester. Deocamdată joacă pentru formația U23, în Premier League 2. 'Am făcut lucruri imoprtante la tineret, dar nu credeam să vină atât de rapid telegrama de pentru naționala mare. Când am aflat mi s-a făcut pielea de găină și am început să urlu prin cameră. Colegul meu, un spaniol, nu înțelegea ce se întâmplă. Credea, probabil, că am câștigat la loto!', a declarat Pașcanu pentru Gazeta Sporturilor.

„Toată copilăria mi-am dorit să joc și să câștig meciuri pentru România”, a declarat Alexandru Pașcanu.