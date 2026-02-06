Libertatea. Domnule Cepoi, știți cum e, vorbim cu dv., performerii noștri „istorici” de iarnă, doar când se apropie Jocurile Olimpice… Ce așteptați în Italia?
Liviu Cepoi: Aștept un singur lucru, cândva performanța noastră să fie bătută. Și asta înseamnă o medalie olimpică, nu locul 1, 2, 7 pe la Cupa Europei, care e un fel de liga a doua… Sper să nu aștept toată viața. Eu sunt pregătit, ofer un premiu consistent.

Un sejur la Vatra, la hotelul dv.?
– Asta poate fi un bonus. Vorbesc despre un premiu în bani, sunt agent economic, ca să zic așa!. Nu pot să spun suma, dar, da, îl am pregătit!

Cursa perfectă

E cam greu să luăm medalii, noi nu avem pârtie…
-.. iar letonii au făcut una care coboară în mare, la Sigulda, nu de departe de Riga… Dar nu e numai de pârtie, e de selecții, de antrenor, de personal calificat, de sănii… Noi am văzut tunel de aerodinamică de testare încă acum 40 de ani, în fosta RDG… Acolo am învățat să nu ne punem tricou pe sub combinezon, poate face o cută și cursa ta se duce naibii…

Chiar așa, ați ratat bronzul la 351 de mii, la Albertville…
– Italienii de pe locul 3 au avut probleme, după virajul 13 au dat în dreapta, în stângă, dacă mai „ardeau” una… Nu e bine să te rogi să greșească altul, dar așa a fost, de ce să mint. Noi am făcut atunci cursa perfectă.

Clasamentul pe „muchie”:

  • Aur: Stefan Krauße/Jan Behrendt (Germania) – 46.060 și 45.993, total 1:32.053;
  • Argint: Yves Mankel/Thomas Rudolph Germany – 46.125 și 46.114 , total 1:32.239;
  • Bronz: Hansjörg Raffl/Norbert Huber (Italia) – 46.114 și 46.184, total 1:32.298;
  • Locul 4: Ioan Apostol/Liviu Cepoi – 46.315 și 46.334, total: 1:32.649.

Cât e o sanie bună azi?
– De la 5.000 de euro în sus. Atenție, nu de primele 6 în lume. Costum e 1.000 de euro, mai sunt căștile, papuceii de cursă. Federația internațională pune 2.000 la fiecare sanie de concurs.

Cu sanie „redegistă”

La Albertville, parcă ați avut o sanie veche, de vreo 5 ani, din fosta RDG, nu?
– Și azi trebuie să îi mulțumim lui Gabi Kicsid, fostul mare handbalist care ne strânge an de an la Cheile Grădiștei. Era președinte la Armata Brașov și a pus la punct o reciprocitate cu „redegiștii”. Le dădea schiuri Fischer și legături, luate pe altă filială, și a primit două sănii de dublu și 3 de simplu.

Liviu Cepoi, locul 4 cu sania de 2 alături de Ioan Apostol, la JO 1992, actual om de afaceri: „Dacă pică performanța noastră, și asta înseamnă medalie, ofer un premiu consistent”

– … pe care v-ați apucat să le modificați…
– … cu antrenorii Puiu Paiub și Ispas Iacob, cu bricheta, chibritul, le puneam pe marginea saniei nemților și apoi lucram la scară… Apropo, pe pârtia de la Oberhof am făcut cele mai multe coborâri din viața mea, mai multe decât la Sinaia. De multe ori, ne dădeam la 2 noaptea. Când am ocupat locul 2 la Cupa Mondială. s-au cam enervat nemții, au zis că de la ei nu mai pleacă niciun fel de echipament.

Cum a ajuns la sanie

Sunteți născut la Broșteni, acolo unde a copilărit Ion Creangă. Cum ați ajuns la sanie, că prin zonă vin antrenori pentru canotaj?
– De la Broșteni am plecat când eu eram mic la Vatra Dornei, unde erau mai multe oportunități. Sania? A fost o ambiție! Un coleg de bancă, Mihai, mă tot bătea la cap cu sora lui, că ba e în RFG, ba nu știu unde, cu sania ei. Era Gabriela Haja, care a și fost la Olimpiada din 1984, de la Sarajevo, locul 14 la individual…

Și ce-ați făcut?
– Am fost la o secție, în parc, cu o pârtie-școală, așa, de joacă. Ioan Miron a fost primul meu antrenor.

Coleg cu „Șarpe”

Cum ați ajuns în sanie cu Ioan Apostol, era cu 11 ani mai în vârstă?
– Fostul meu partener, Cristi Sudu, plecase în Canada și rămăsesem fără pilot. El nu se prea înțelegea cu cel pe care îl avea copilot și, uite așa, am făcut cuplu cu „Șarpe”, de unde, inițial, eram adversari. Cu Cristi, m-am revăzut în Calgary, l-am bătut. Apoi, într-o manșă demonstrativă, am fost la 3 zecimi de recordul pârtiei.

Ce se mai aude cu pârtia de la Vatra Dornei?
– S-a stricat amplasamentul pentru pârtia de bob și sanie. Când am fost doi ani la ANS, făcusem proiect, era facil, chestie simplă… S-a preferat o pârtie naturală, unde s-au ținut concursuri cu două echipaje la start!

În politică mai sunteți implicat?
– Nu!

Sală de evenimente, hoteluri, construcții

Dar cu afacerile cum stați?
 – Am hotelurile, sală de evenimente, Cabana Schiorilor, ceva construcții ca dezvoltator. Să zicem că sunt antreprenor.

  • În întreaga carieră, el a fost multiplu campion de juniori și seniori (21 de titluri) în probele de simplu și dublu sanie.
  • Între altele, Cepoi a obținut locul 4 – CM (1990, Calgary), locul 3 – Cupa Mondială (1990, Oberhof), locul 4 – CE (1992, Königsee), locul 5 – CM (1994, Lake Placid) sau locul 5 – CM (1995, Lillehammer).
  • Deoarece Apostol s-a retras, Cepoi a concurat împreună cu Ion Stanciu la Nagano (1998), terminând pe 16.
  • În 2000, a fost numit selecționer și antrenor principal al lotului Republicii Moldova. A mers la JO de iarnă de la Salt Lake City (2002), clasându-se pe 38 în proba individuală.
  • În februarie 2005 a fost vicepreședinte al ANS, unde a activat timp de doi ani.
  • Liviu Cepoi s-a înscris în PNL în 1996 și a fost consilier local la Vatra Dornei (2000-2004) și consilier județean la Suceava (2004-2008).
  • Este proprietarul hotelurilor Maestro, Veverița și Cabana Schiorilor din Vatra Dornei.
  • Are un fiu, 27 de ani, care face sanie.
LIVIU CEPOI 2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Albertville 1992, Apostol și Cepoi au coborât pe canalul de la La Plagne cu un singur gând, „să intre în istoria olimpică”. Au fost la 351 de miimi de secundă de medalia de bronz.

Ioan Apostol și Liviu Cepoi mai au în palmares locul 6 la JO Lillehammer 1994, al patrulea din toate timpurile pentru România la JO de iarnă. Tot un loc 4, „străvechi”, a fost obținut de boberii aviatori Alexandru Papană și Dumitru Hubert, la Lake Placid 1932.

Ioan Apostol, purtător de drapel la două deschideri

Ioan Apostol, născut la Trestieni, Prahova, a fost de două ori purtător de drapel pentru România la ceremonia de deschidere a Jocurilor, și la Albertville 1992, și la Lillehammer 1994.

Ioan Apostol a participat de 4 ori la Jocurile Olimpice de iarnă. Până să facă dublu cu Liviu Cepoi, la Jocurile Olimpice din 1980 de la Lake Placid s-a clasat pe locul 15 împreună cu Cristinel Piciorea în proba de dublu. La Sarajevo 1984, a ocupat locul 11 cu Laurențiu Bălănoiu.

După retragere sa, Ioan Apostol a devenit antrenor. Din 2002 până în 2018 a fost director la Federația Internațională de Sanie.

Domiciliat în Azuga, Ioan Apostol se află la Olimpiadă, în Italia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente fotografii au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente fotografii au stârnit un val de reacții
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
Elle.ro
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Știri România 11:42
A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu Inteligența Artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Știri România 10:57
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu Inteligența Artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Parteneri
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Adevarul.ro
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Parteneri
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Elle.ro
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Stiri Mondene 11:49
Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Imagini emoționante cu Kira Hagi și tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. „La mulți ani!”
Stiri Mondene 11:42
Imagini emoționante cu Kira Hagi și tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. „La mulți ani!”
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
ObservatorNews.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
KanalD.ro
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 05 feb.
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 05 feb.
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv
Fanatik.ro
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om