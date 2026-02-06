Libertatea. Domnule Cepoi, știți cum e, vorbim cu dv., performerii noștri „istorici” de iarnă, doar când se apropie Jocurile Olimpice… Ce așteptați în Italia?

Liviu Cepoi: Aștept un singur lucru, cândva performanța noastră să fie bătută. Și asta înseamnă o medalie olimpică, nu locul 1, 2, 7 pe la Cupa Europei, care e un fel de liga a doua… Sper să nu aștept toată viața. Eu sunt pregătit, ofer un premiu consistent.

– Un sejur la Vatra, la hotelul dv.?

– Asta poate fi un bonus. Vorbesc despre un premiu în bani, sunt agent economic, ca să zic așa!. Nu pot să spun suma, dar, da, îl am pregătit!

Cursa perfectă

– E cam greu să luăm medalii, noi nu avem pârtie…

-.. iar letonii au făcut una care coboară în mare, la Sigulda, nu de departe de Riga… Dar nu e numai de pârtie, e de selecții, de antrenor, de personal calificat, de sănii… Noi am văzut tunel de aerodinamică de testare încă acum 40 de ani, în fosta RDG… Acolo am învățat să nu ne punem tricou pe sub combinezon, poate face o cută și cursa ta se duce naibii…

– Chiar așa, ați ratat bronzul la 351 de mii, la Albertville…

– Italienii de pe locul 3 au avut probleme, după virajul 13 au dat în dreapta, în stângă, dacă mai „ardeau” una… Nu e bine să te rogi să greșească altul, dar așa a fost, de ce să mint. Noi am făcut atunci cursa perfectă.

Clasamentul pe „muchie”:

Aur: Stefan Krauße/Jan Behrendt (Germania) – 46.060 și 45.993, total 1:32.053;

– Cât e o sanie bună azi?

– De la 5.000 de euro în sus. Atenție, nu de primele 6 în lume. Costum e 1.000 de euro, mai sunt căștile, papuceii de cursă. Federația internațională pune 2.000 la fiecare sanie de concurs.

Cu sanie „redegistă”

– La Albertville, parcă ați avut o sanie veche, de vreo 5 ani, din fosta RDG, nu?

– Și azi trebuie să îi mulțumim lui Gabi Kicsid, fostul mare handbalist care ne strânge an de an la Cheile Grădiștei. Era președinte la Armata Brașov și a pus la punct o reciprocitate cu „redegiștii”. Le dădea schiuri Fischer și legături, luate pe altă filială, și a primit două sănii de dublu și 3 de simplu.

– … pe care v-ați apucat să le modificați…

– … cu antrenorii Puiu Paiub și Ispas Iacob, cu bricheta, chibritul, le puneam pe marginea saniei nemților și apoi lucram la scară… Apropo, pe pârtia de la Oberhof am făcut cele mai multe coborâri din viața mea, mai multe decât la Sinaia. De multe ori, ne dădeam la 2 noaptea. Când am ocupat locul 2 la Cupa Mondială. s-au cam enervat nemții, au zis că de la ei nu mai pleacă niciun fel de echipament.

Cum a ajuns la sanie

– Sunteți născut la Broșteni, acolo unde a copilărit Ion Creangă. Cum ați ajuns la sanie, că prin zonă vin antrenori pentru canotaj?

– De la Broșteni am plecat când eu eram mic la Vatra Dornei, unde erau mai multe oportunități. Sania? A fost o ambiție! Un coleg de bancă, Mihai, mă tot bătea la cap cu sora lui, că ba e în RFG, ba nu știu unde, cu sania ei. Era Gabriela Haja, care a și fost la Olimpiada din 1984, de la Sarajevo, locul 14 la individual…

– Și ce-ați făcut?

– Am fost la o secție, în parc, cu o pârtie-școală, așa, de joacă. Ioan Miron a fost primul meu antrenor.

Coleg cu „Șarpe”

– Cum ați ajuns în sanie cu Ioan Apostol, era cu 11 ani mai în vârstă?

– Fostul meu partener, Cristi Sudu, plecase în Canada și rămăsesem fără pilot. El nu se prea înțelegea cu cel pe care îl avea copilot și, uite așa, am făcut cuplu cu „Șarpe”, de unde, inițial, eram adversari. Cu Cristi, m-am revăzut în Calgary, l-am bătut. Apoi, într-o manșă demonstrativă, am fost la 3 zecimi de recordul pârtiei.

– Ce se mai aude cu pârtia de la Vatra Dornei?

– S-a stricat amplasamentul pentru pârtia de bob și sanie. Când am fost doi ani la ANS, făcusem proiect, era facil, chestie simplă… S-a preferat o pârtie naturală, unde s-au ținut concursuri cu două echipaje la start!

– În politică mai sunteți implicat?

– Nu!

Sală de evenimente, hoteluri, construcții

– Dar cu afacerile cum stați?

– Am hotelurile, sală de evenimente, Cabana Schiorilor, ceva construcții ca dezvoltator. Să zicem că sunt antreprenor.

În întreaga carieră, el a fost multiplu campion de juniori și seniori (21 de titluri) în probele de simplu și dublu sanie.

Între altele, Cepoi a obținut locul 4 – CM (1990, Calgary), locul 3 – Cupa Mondială (1990, Oberhof), locul 4 – CE (1992, Königsee), locul 5 – CM (1994, Lake Placid) sau locul 5 – CM (1995, Lillehammer).

Deoarece Apostol s-a retras, Cepoi a concurat împreună cu Ion Stanciu la Nagano (1998), terminând pe 16.

În 2000, a fost numit selecționer și antrenor principal al lotului Republicii Moldova. A mers la JO de iarnă de la Salt Lake City (2002), clasându-se pe 38 în proba individuală.

În februarie 2005 a fost vicepreședinte al ANS, unde a activat timp de doi ani.

Liviu Cepoi s-a înscris în PNL în 1996 și a fost consilier local la Vatra Dornei (2000-2004) și consilier județean la Suceava (2004-2008).

Este proprietarul hotelurilor Maestro, Veverița și Cabana Schiorilor din Vatra Dornei.

Are un fiu, 27 de ani, care face sanie.

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Albertville 1992, Apostol și Cepoi au coborât pe canalul de la La Plagne cu un singur gând, „să intre în istoria olimpică”. Au fost la 351 de miimi de secundă de medalia de bronz.

Ioan Apostol și Liviu Cepoi mai au în palmares locul 6 la JO Lillehammer 1994, al patrulea din toate timpurile pentru România la JO de iarnă. Tot un loc 4, „străvechi”, a fost obținut de boberii aviatori Alexandru Papană și Dumitru Hubert, la Lake Placid 1932.

Ioan Apostol, purtător de drapel la două deschideri

Ioan Apostol, născut la Trestieni, Prahova, a fost de două ori purtător de drapel pentru România la ceremonia de deschidere a Jocurilor, și la Albertville 1992, și la Lillehammer 1994.

Ioan Apostol a participat de 4 ori la Jocurile Olimpice de iarnă. Până să facă dublu cu Liviu Cepoi, la Jocurile Olimpice din 1980 de la Lake Placid s-a clasat pe locul 15 împreună cu Cristinel Piciorea în proba de dublu. La Sarajevo 1984, a ocupat locul 11 cu Laurențiu Bălănoiu.

După retragere sa, Ioan Apostol a devenit antrenor. Din 2002 până în 2018 a fost director la Federația Internațională de Sanie.

Domiciliat în Azuga, Ioan Apostol se află la Olimpiadă, în Italia.

