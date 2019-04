View this post on Instagram

Vreau să îmi cer scuze față de colegii mei și față de români. Din păcate trec printr-o perioadă dificilă și nu am fost deloc în formă astăzi. În tenis este ca și în viață, sunt suișuri și coborâșuri. De la începutul anului s-a simțit un regres, dar fac tot posibilul să mă regăsesc și să joc din nou la capacitate maximă. Aștept cu optimism victoriile și sunt sigur că vor apărea curând. Confruntarea cu Zimbabwe e în plină desfășurare, iar eu, ca membru al echipei, voi face tot posibilul să îndrept greșeala de astăzi. Felicitări, Dragoș, pentru victorie! #hairomania