Trei ceremonii de deschidere, trei spectacole grandioase

Cea mai mare competiție fotbalistică din lume își deschide porțile în mod spectaculos pe 11 iunie 2026, cu un format fără precedent, potrivit The Independent. Turneul final al Cupei Mondiale din acest an este găzduit de trei țări – Statele Unite, Canada și Mexic – o premieră în istoria competiției.

Fiecare dintre cele trei națiuni gazdă va organiza o ceremonie de deschidere dedicată, marcând începutul grupelor proprii cu spectacole de anvergură. Cele trei evenimente sunt coordonate de producătorul italian Marco Balich, cunoscut pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Detalii despre ceremonia de deschidere din Mexic

Primul spectacol va avea loc pe 11 iunie, la ora 20.30 (ora României), pe celebrul stadion Estadio Azteca din Mexico City. Înaintea meciului dintre Mexic și Africa de Sud, Shakira și Burna Boy vor interpreta melodia oficială a turneului – „Dai Dai”.

Li se vor alătura artiști renumiți precum Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná și Tyla.

Toronto strălucește pe 12 iunie

A doua ceremonie va avea loc pe 12 iunie, la ora 20.30 (ora României), pe stadionul BMO Field din Toronto. Gazdele canadiene vor întâlni Bosnia și Herțegovina, iar evenimentul va fi deschis de Michael Bublé, alături de vedete precum Alessia Cara și Alanis Morissette.

Printre invitați se numără și cântăreața palestiniană Elyanna și artistul francez Vegedream. Lista este completată de Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy și William Prince.

Spectacolul final va fi în Los Angeles

Statele Unite vor încheia seria ceremoniilor de deschidere pe 13 iunie, la ora 02.30 (ora României), pe modernul stadion SoFi din Los Angeles.

Katy Perry, originară din California, va fi cap de afiș, alături de rapperul Future. Printre ceilalți artiști invitați se numără Lisa din trupa K-pop „Blackpink”, Rema din Nigeria și cântăreața braziliană Anitta. Tyla, care a cântat și în Mexic, va urca din nou pe scenă.

Cu o combinație unică de sport și divertisment, Cupa Mondială de Fotbal din 2026 promite un început memorabil. Cele trei ceremonii vor celebra diversitatea culturală a gazdelor, oferind fanilor din întreaga lume o experiență de neuitat.

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