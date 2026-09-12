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Rapid București a obținut o victorie in extremis, scor 2-1, în fața formației FC Voluntari, într-o partidă disputată sâmbătă seara pe stadionul Giulești, contând pentru etapa a 9-a din Superligă.
Deși ilfovenii au deschis rapid scorul, în minutul 12, prin reușita lui Mihai Roman, echipa gazdă a dominat jocul în căutarea egalării. Eforturile giuleștenilor au fost răsplătite în repriza secundă, când o minge deviată a provocat autogolul portarului Jurhar (min. 58), iar victoria a fost adusă pe final de meci, în minutul 86, de golul marcat de Kramer, potrivit News.ro.
În urma acestui succes obținut pe teren propriu, Rapid își consolidează poziția în fruntea clasamentului, clasându-se pe locul al doilea cu 18 puncte, la doar două lungimi distanță de liderul Dinamo.
De cealaltă parte, înfrângerea menține echipa FC Voluntari în zona roșie a clasamentului, ilfovenii ocupând penultima poziție a ierarhiei (locul 15), cu doar 8 puncte strânse în actuala stagiune.