Într-un tur de forță și de eleganță, Rares, 37, și Andreea, 30, au cucerit un public avizat și cei mai exigenți arbitri din lume obținând punctaje de perfecțiune la vals, tango, vals vienez, slow foxtrot și quickstep. Competiția într-un oraș în care istoria a fost scrisă prin artă, devotament și suflet a conferit evenimentului o savoare specială.

Împinși de rezonanța acustică impecabilă a orchestrei live, deja consacrați în excelență, sportivii români au transformat recitalul lor în expresie și mândrie, celebrând bucuria competiției și spiritul colectiv al acestui sport.

Pe măsură ce cele mai bune cupluri ale planetei au onorat ringul de dans sub luminile romane, Cojoc și Matei au adăugat un capitol propriu la moștenirea orașului – o poveste despre talent, determinare și frumusețea atemporală a dansului.

„Dacă n-aș fi dansat parcă n-aș fi știut ce este viața, n-aș fi simțit că trăiesc pe deplin”, ne-a declarat azi Rareș. Talonat de Andreea, pentru care „dansul nu-și epuizează niciodată sensul”, el, tatăl a trei copii, își găsește mereu râvna în muzica inimii, punându-și la încercare stilul, creația, decizia.

De la stânga spre dreapta: Ana Maria Zamfir (fizio), Andreea Matei, Rareș Cojoc, Andreea Cojoc (soția). Foto: Libertatea

Dansul e condus de bărbații adevărați, compleți, chiar dacă ochii fug instinctiv către zânele purtate suav printre portative, în băi de lumină, ca pe-un val magic. Iar acest cuplu fabulos pune mereu la încercare imaginația arătând lumii ceva nou, mai semnificativ decât ceea ce există deja.

Cucerirea Romei este al treilea succes consecutiv din patru posibile pentru Rareș Cojoc și Andreea Matei, consolidând un an fabulos la acest nivel, început cu locul secund la Blackpool (aprilie), continuat apoi cu prima treaptă la Wuxi (iulie), respectiv la Stuttgart (septembrie). Sfidând inimaginabilul în acest sport, Rareș și Andreea sunt marii favoriți ai Campionatului Mondial de la Sibiu, care se ține peste trei săptrămâni, în primul week-end din noiembrie.

