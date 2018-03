Răzvan Burleanu a publicat episodul 5 al atacului asupra lui Lupescu: ”A plătit firmei SEG un milion de euro pentru izolare fonică, băuturi alcoolice, servicii de telefonie mobilă și eșarfe”.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a început ofensiva pe legătura lui Ionuț Lupescu cu Cristi Iancu, patronul firmi SEG, căreia i-a acordat multe privilegii comerciale în timpul mandatului său de directtopr general, din perioada 2005 – 2011.

Răzvan Burleanu n-are alte „gloanțe” în campania electorală și se concentrează doar asupra lui Lupescu, semn că pare conștient că riscă să-și piardă scaunul.

Răzvan Burleanu a publicat episodul 5 al atacului asupra lui Lupescu: „I-a luat bilete de avion lui Iancu de 1.600 de euro!”

Iată comunicatul integral postat de Răzvan Burleanu pe blogul personal.

Cum au ajuns marketingul, sponsorizările și publicitatea FRF la firma prietenului lui Lupescu, deși aceasta avea 3 angajați și nu avea ca obiect de activitate marketing sau publicitate

Cum a plătit FRF un milion de euro pentru servicii de izolare fonică, băuturi alcoolice, servicii de telefonie și eșarfe către firma prietenului lui Lupescu, care între timp se specializase în marketing

Din postura de Director General FRF, așa cum am văzut, Ionuț Lupescu a început repede să cheltuiască resursele FRF nu pe finanțarea unor noi competiții de juniori, ci pe ceasuri de lux și să sifoneze banii spre firmele lui, ale soției și surorii, sau spre comisioane către asociatul surorii sale (afacerea Astra Bettings).

Însă cea mai puternică lovitură dată de Ionuț Lupescu resurselor fotbalului a fost prin afacerea SEG (Sport Evolution Group).

În fotografia de mai sus, Cristi Iancu, șeful SEG, parcă îi explică prietenului său Ionuț Lupescu ce schemă aveau să pună la cale…

LUPESCU MĂREȘTE COMISIONUL ȘI PLEACĂ ÎN EXCURSIE CU PRIETENUL PE BANII FRF

În ianuarie 2006, la doar două luni după ce devine Director General FRF, Lupescu propune în Comitetul Executiv o mărire la 15% a comisionului acordat persoanelor fizice sau juridice care aduc surse de finanțare către FRF, iar Comitetul Executiv dirijat de Nașu aprobă.

Măsura vine în contextul în care nu existase nicio informare anterioară a Comitetului Executiv privind o eventuală condiție pusă de un posibil partener pentru mărirea comisionului.

Inițiativa lui Lupescu de a mări benevol un comision din potențialele venituri ale FRF nu are, așadar, niciun motiv aparent. De fapt, Directorul General pregătea terenul pentru o schemă fără precedent în istoria Federației.

Ionuț Lupescu și Cristi Iancu erau buni prieteni din perioada Dinamo, când unul era jucător, iar celălalt șeful marketingului. Atât de buni încât, la o lună după ședința de Comitet Executiv în care mărea comisionul, adică în februarie 2006, FRF plătește din bugetul propriu, din banii membrilor afiliați, o excursie în Elveția pentru Ionuț Lupescu și Cristi Iancu! Transport și cazare!

Doar pentru Iancu, cel care nu era oficial FRF, biletele de avion dus-întors pentru Zurich ajung la 1.600 de euro!

Cine credeți că s-a ocupat de această excursie? Firma VISIT SRL, firma de turism a lui Mircea Sandu. Cea prin care sifona bani, așa cum am văzut în episodul 1.

De ce se plătește din banii Federației excursia pentru un terț care nu are legătură cu Federația? Pentru că e prietenul lui Lupescu și asta era suficient atunci. Și pentru că se punea ceva la cale.

LUPESCU DĂ MARKETINGUL ȘI SPONSORIZĂRILE FRF PE MÂNA FIRMEI PRIETENE, FĂRĂ ACTIVITATE DE MARKETING!

La o lună după excursia în Elveția, în martie 2006, cu comisionul mărit de Lupescu la 15%, FRF semnează contractul de externalizare a activităților de marketing, sponsorizări și publicitate cu firma ALRO CONSULTANȚĂ SRL, al cărei fondator, administrator și unic asociat este Simona Antoaneta Iancu, soția prietenului lui Lupescu, Cristi Iancu.

Ce reprezintă în martie 2006 ALRO CONSULTANȚĂ, firma către care cea mai importantă federație sportivă din România externalizează activitățile de marketing, sponsorizare și publicitate, și pe care o laudă conducerea FRF de atunci pentru “know-how-ul de care dispune în domeniu”?

O firmă cu 3 angajați , înființată de trei ani

Obiect de activitate potrivit Monitorului Oficial: activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaje, consultanță pentru afaceri și management. Nici urmă de marketing sau publicitate!

Cifra de afaceri este sub 200.000 de euro la final de 2005 (potrivit datelor firmei de pe listafirme.ro)

Luna trecută, în februarie 2018, atât pentru Gazeta Sporturilor, cât și la DigiSport, Ionuț Lupescu afirmă referindu-se la acest contract: “Am organizat licitație când am venit în FRF, iar ei au câștigat. Rezultatele le-am prezentat în Comitetul Executiv”.

A avut loc o licitație după ce Lupescu a plecat în excursie pe banii FRF împreună cu Iancu? Sau înainte?

Nu există niciun act care să dovedească această licitație și nicio dovadă a informării Comitetului Executiv FRF cu privire la această licitație!

CUM A FĂCUT LUPESCU O FIRMĂ CU 3 ANGAJAȚI STĂPÂNĂ PE INTERESELE COMERCIALE FRF

Acest contract lasă FRF la discreția unei companii private și instaurează prin Ionuț Lupescu tocmai cadrul prin care Federația va pierde resurse uriașe.

Ce statut are față de FRF, începând din 2006, firma către care Lupescu a externalizat marketingul, sponsorizările și publicitatea?

poate cesiona și subcontracta, parțial sau integral, oricare din drepturile și obligațiile sale fără acordul FRF

nu este obligată prin nicio clauză clară la penalități pentru nerespectarea contractului (spre exemplu, dacă ar fi semnat contracte și ar fi încasat sume fără acordul FRF), dar FRF ar fi trebuit să plătească pe loc o clauză uriașă în caz de nerespectare!

nu e obligată la îndeplinirea niciunui obiectiv sau atingerea unui target de venituri

poate încheia cu sponsorii pe care îi aduce pentru FRF contracte suplimentare în care FRF să nu fie parte deși bunurile și brandurile FRF sunt utilizate (spre exemplu, contract de reprezentare cu un sponsor al FRF, deși SEG are deja contract de reprezentare și cu FRF – adică un conflict clar de interese, în dauna FRF)

încasează în totalitate veniturile din orice fel de alte servicii de publicitate generate suplimentar, fără să fie obligați să ofere FRF o cotă parte

nu există obligația ca FRF să încaseze direct sumele din contractele de sponsorizare și publicitate

poate informa direct doar reprezentanții FRF, spre exemplu Ionuț Lupescu, fără să fie obligată să comunice instituțional cu Federația Română de Fotbal

În concluzie, ALRO CONSULTANȚĂ cu 3 angajați și fără obiect de activitate în publicitate și marketing, firma soției prietenului lui Lupescu , devine stăpână peste tot ce ar putea însemna venituri obținute de FRF din marketing, publicitate și sponsorizări.

LUPESCU ÎȘI ÎMBOGĂȚEȘTE PRIETENUL DIN BANII FOTBALULUI ROMÂNESC

În iulie 2006, la trei luni după semnarea contractului cu FRF, Cristi Iancu, prietenul lui Lupescu, devine asociatul soției sale în ALRO CONSULTANȚĂ SRL. Intră oficial în scenă. Și abia în decembrie 2006, la nouă luni de la semnarea contractului, firma care stăpânea marketingul și publicitatea FRF își ia ca obiect de activitate publicitatea! Tot atunci își schimbă denumirea în SEG (Sport Evolution Group).

Pentru firma cu 3 angajați și o cifră de afaceri sub 200.000 de euro la final de 2005, perioada Ionuț Lupescu – Director General FRF este paradisul pe pământ. Iată evoluția cifrei sale de afaceri, potrivit evidențelor publicate de Monitorul Oficial și preluate de listafirme.ro:

În mai puțin de un an, cifra ei de afaceri crește de 10 ori și ajunge spre 2 milioane de euro!

Va continua să crească în mandatul lui Lupescu și, peste alți trei ani, la final de 2009, ajunge la peste 5,5 milioane de euro!

FRF a fost prinsă în contractul cu SEG până la finele anului 2014. Practic, din martie 2014 de când am devenit președinte FRF, nu am putut contacta niciun potențial sponsor și nu am putut semna niciun contract cu un sponsor până la finalul anului. S-ar fi activat o clauză de penalitate cu o valoare uriașă, în favoarea SEG.

În 2015, fără contractul cu FRF, cifra de afaceri SEG scade cu aproximativ 50%. Iar în 2016, scade din nou cu aproximativ 50%!