Ministrul Sănătății spune care sunt cele mai noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu

Ministrul Sănătății a făcut noi declarații cu privire la starea lui Mircea Lucescu. Alexandru Rogobete a anunțat că fostul selecționer este internat în stare critică la ATI și spune că situația s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a anunțat Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

Totodată, Alexandru Rogobete a evitat să ofere un prognostic cu privire la evoluția stării de sănătate a fostului selecționer.

„Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat peste noapte

În cursul zilei de sâmbătă, 4 aprilie, reprezentanții Spitalului Universitar din București au comunicat informații cu privire la starea fostului selecționer. Aceștia anunțau că Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, era în stare bună.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”, se arăta în comunicatul transmis sâmbătă de SUUB, unitatea unde este internat Lucescu.

Starea selecționerului se pare că s-ar fi înrăutățit în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. Aritimiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament așa că a fost mutat în ATI.

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri, 3 aprilie 2026

Problemele cardiace ale lui Mircea Lucescu au debutat joi, 2 aprilie 2026, când a fost transportat de urgență la spital din cantonamentul naționalei, din cauza unei tulburări majore de ritm cardiac.

Pe 3 aprilie, ziua meciului amical România-Slovacia, medicii au efectuat o intervenție chirurgicală pentru montarea unui defibrilator cardiac. În aceeași zi, Mircea Lucescu a făcut infarct, ceea ce a determinat amânarea externării sale.

Ultimul său meci ca antrenor al naționalei a fost barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026, în care România a fost învinsă de Turcia.

Răzvan Lucescu vine de urgență la București cu un avion privat

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a părăsit de urgență Grecia după remiza 0-0 cu Panathinaikos, disputată duminică seara în etapa a 27-a din campionatul elen, relatează GSP.

La finalul meciului, tehnicianul a fost escortat de poliție spre aeroport, unde l-a așteptat un avion privat pus la dispoziție de patronul clubului, Ivan Savvidis. Partida, crucială pentru lupta la titlu alături de AEK Atena și Olympiakos, s-a încheiat fără goluri pe teren propriu, un rezultat dezamăgitor pentru PAOK.

Însă, pentru Lucescu, miza sportivă a fost umbrită de problemele personale: tatăl său, Mircea Lucescu, se află în comă indusă la Spitalul Universitar din București, conectat la aparate, conform GSP.

Avionul privat ar fi decolat din Salonic la ora 21.25, cu destinația Aeroportul Băneasa, unde urma să ajungă în jurul orei 22.45, pentru a fi aproape de familia sa în aceste momente dificile, mai relatează sursa citată anterior.

Mihai Stoichiță l-a vizitat pe Mircea Lucescu la spital

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a fost în salonul lui Mircea Lucescu și l-a vizitat duminică, petrecând câteva momente alături de el.

„Am stat cu el puțin, vreo cinci minute, cu el care nu-mi răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute”, a declarat Stoichiță, după ce a fost la spital.

Acesta a adăugat că fostul antrenor beneficiază de îngrijire medicală de excepție și că președintele FRF, Răzvan Burleanu, este, de asemenea, preocupat de starea lui Lucescu.

„Îmi doresc să trăiască, să fie bine și să fie lângă el. Speranța moare ultima” a mai spus Stoichiță.