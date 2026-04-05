Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a urcat într-un avion privat pus la dispoziție de patronul clubului, Ivan Savvidis, decolând la ora 21:25. Aterizarea a fost programată pentru ora 22.45, pe Aeroportul Băneasa.

Înainte de meci, au apărut speculații privind posibila absență a lui Lucescu de pe bancă, având în vedere situația personală din România. Cu toate acestea, antrenorul a fost prezent și activ pe margine, ghidându-și echipa pe parcursul celor 90 de minute.

Rezultatul menține PAOK Salonic la cota de 58 de puncte, dar echipa riscă să fie devansată de Olympiacos, care are un meci mai puțin disputat. În ciuda ocaziilor de ambele părți, niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie, iar PAOK a pierdut șansa de a avansa în lupta pentru titlu.

Familia și câțiva prieteni apropiați l-au vizitat duminică pe antrenorul supranumit „Il Luce” în secția de Terapie Intensivă. Printre cei care au venit să-i fie alături s-a numărat și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, vizibil afectat de starea gravă a fostului său coleg și prieten.

Ministrul Sănătății a făcut cele mai noi precizări cu privire la starea lui Mircea Lucescu. Alexandru Rogobete spune că fostul selecționer este „în stare critică” și că „s-a degradat în ultimele 24 de ore”.