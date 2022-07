„Ce a făcut David nu mai are sens să discutăm. Au curs râuri de cerneală, e minunat. Suma putea să fie și dublă, putea să mai aibă și un zero în plus, nu contează. Ideea e că s-a creat un precedent. Dacă s-ar fi comunicat înainte că această premiere este pentru cele două titluri și pentru că David a reușit să bată un record vechi de 50 de ani, atunci restrângeai aria”, a spus Ana Maria Popescu, la emisiunea „Ora exactă în sport” pe ProX.

Fosta spadasină retrasă din activitate în decembrie 2021 s-a întrebat dacă recompensa oferită lui David Popovici va fi dată și în cazul altor sportivi care ating performanțe similare, mai ales că în perioada următoare vor avea loc noi competiții.

„Sunt foarte curioasă acum ce s-ar întâmpla dacă la un alt sport un sportiv va veni iar cu două medalii de aur, pentru că acum încep competițiile de obiectiv la sporturile olimpice, Campionate Europene, Campionate Mondiale. Mi-aș fi dorit tare mult ca, pe lângă această sumă, să vină cineva să spună «OK, ăștia sunt banii pentru David, dar venim și suplimentăm bugetul Federației Române de Natație și Pentatlon pentru un proiect». Abia atunci făceai ceva pentru sport”, a mai spus Ana Maria Popescu.

David Popovici, 17 ani, s-a întors acasă de la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta cu două medalii de aur, una la proba-regină a natației, 100 de metri liber, cealaltă la 200 de metri liber.

Este primul înotător după 1973 care a reușit să obțină aurul pentru ambele probe din Campionatul Mondial, dar și primul român care obține aceste performanțe.

Oficialii i-au răsplătit performanța cu 200.000 de euro, bani alocați din fondul de rezervă. Totodată, înotătorul a primit și 500.000 de lei de la Clubul Sportiv Dinamo, unde este legitimat.

