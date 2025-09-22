România a câștigat aurul mondial la acrobație aviatică: „Un podium 100% românesc”

Sportivii români au reușit să câștige nu doar titlul mondial pe echipe, ci și toate medaliile individuale.

Pilotul Sebastian Dan a avut o performanță de excepție, câștigând aurul în toate probele concursului și devenind campion mondial la Intermediate.

„Un podium 100% românesc”, scriu jurnaliștii de la Aviația Magazin despre clasamentul general, unde Andreea Bănesaru a ocupat locul 2, iar Lucian Drăguș s-a clasat pe locul 3.

La clasa Intermediate, România a dominat podiumul. Foto: Facebook/ Aeroclubul României



Succesul nu s-a oprit aici: Eduard Despescu, Octavian Stăvilă, Mircea Olteanu și Mădălin Gîrbea s-au clasat între locurile 4 și 7.

Mihnea Istrate, cunoscut pentru acrobațiile sale cu planoare, a încheiat pe locul 11, dintr-un total de 32 de sportivi.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Clasa Intermediate este considerată rampa de lansare pentru piloții care intră în acrobația de performanță, fiind urmată de categoriile Advanced și Unlimited, mult mai competitive.