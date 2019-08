Cei opt capi de serie vor fi SUA (locul 2 în clasamentul Fed Cup), Belarus (5), România (6), semifinalistă anul acesta, Germania (7), Spania (8), Elveţia (9), Belgia (10) şi Marea Britanie (11).

Adversarele lor vor fi alese prin tragere la sorţi, miercuri, 21 august (15:00, ora României), la Londra, dintre Letonia (12), Canada (13), Japonia (14), Slovacia (15), Rusia (16), Kazahstan (17), Brazilia (18) şi Olanda (19).

