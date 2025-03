Jucătoarea de tenis a stat de vorbă cu Libertatea și a oferit detalii despre fundație, cât și despre carieră.

Ce a spus despre fundația ei

Libertatea: Ce ne poți spune despre planurile tale legate de fundația pe care vrei să o deschizi?

Mihaela Buzărnescu: Îmi doresc să pot oferi toată experiența mea din teren, cât și din afara lui, pentru toți cei care vor să practice acest sport. Atât pentru cei care își permit, cât și pentru cei care nu își permit. Le ofer posibilitatea să ia contact cu acest sport și să creadă că există șanse și pentru ei să joace și să își urmeze visul.

Îmi doresc să pot atrage cât mai mulți spre acest sport, de la a merge în școli, primării, companii private. Vreau să abordez cât mai multe organizații care pot fi implicate în expansiunea tenisului, lansarea lui fix din zonele unde majoritatea nu își permit și renunță.

–Care sunt obiectivele tale pe termen lung în cariera de tenis?

-Obiectivele mele pe termen lung în cariera mea au fost acum ani buni, când eram mai tânără. Mi-am atins toate obiectivele propuse. Totul e un bonus de acum înainte.

Cum au afectat-o accidentările

–Cum impactează în mod real o accidentare cariera unui sportiv de performanță, dincolo de situația medicală?

-Pot doar spune că Dumnezeu știe cel mai bine pentru mine. Ani la rând mi-am pus întrebările: De ce atunci? De ce mie? Cu ce am greșit să merit așa ceva? Am muncit de mică și am sacrificat tot. Dar poate am evitat altceva și mai tragic din viața mea. Who knows…

Impactează enorm și viața de zi cu zi, mai ales că presiunea este enormă din toate unghiurile. Susținerea scârțâie. E cel mai ușor să arăți cu degetul, să comentezi sau să judeci. În realitate, prea puțini, spre deloc, îți sunt alături. Și poți ajunge într-o zonă extrem de întunecată din care poți să ieși sau nu. Eu am ieșit de fiecare dată, dar tot de atâtea ori m-am reaccidentat și am luat-o de la capăt… Trist.

–Ce mesaj ai pentru fanii care te-au susținut de-a lungul carierei?

-Le mulțumesc din suflet! Au fost în număr foarte mare și mă bucur enorm ori de câte ori văd că oamenii sunt pasionați de acest sport și înțeleg, cât de cât, sacrificiile noastre. Este un sport individual, solitar, pentru care suntem mereu departe de familie. Susținerea lor a avut un impact pozitiv asupra carierei mele, să îi știu alături.

Care sunt plusurile și minusurile în cariera unui sportiv

–Care sunt cele mai importante 10 plusuri ale unei cariere în zona sportului de performanță și care sunt cele mai grele 10 minusuri?

-Plusuri: maturizare, independență, inteligență, succes, poți vedea lumea, atingerea obiectivelor, devii cunoscut în lume, statutul, îți faci un nume care va rămâne în amintirea tuturor, faimă.

Minusuri: sacrifici copilăria, adolescența, viața personală, nu ai timp liber, program fix mai mereu, stres, socializare puțină, competitivitate, oboseală psihică și fizică. Ești judecat pentru orice eroare, pretențiile sunt ridicate din exterior mereu, iar aproape tot anul ești încărcat cu programul.

