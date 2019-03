Competiția se numește Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, dar echivalează cu o Olimpiadă de vară pentru sportivii fără dizabilități. Și-au anunțat participarea mai bine de 7.500 de sportivi din peste 190 de țări.

România are dreptul la 36 de competitori, dar se va prezenta la start cu 35 (vor lua startul în 8 probe), după ce un concurent a devenit indisponibil și n-a putut fi înlocuit pe lista anunțată inițial. Românii vor alcătui o delegație de 54 de persoane și vor plăti din propriul buzunar doar transportul cu avionul, restul cheltuielilor locale (cazare și masă) urmând a fi asigurate de arabi.

Va fi o ediție cu adevărat specială. Toate probele întrecerii vor putea fi urmărite pe un site pus la dispoziție de organizatori, o premieră pentru Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics. De asemenea, concurenții nu vor mai fi numiți „persoane cu dizabilițități” sau cu „nevoi speciale”, ci „persoane cu determinare”.

Nu te antrenezi, nu te califici!

Cum se obține calificarea la Olimpiada persoanelor cu dizabilități? Într-un an competițional, un sportiv trebuie să aibă minimum 8 săptămâni de antrenament, pentru a putea fi eligibil. Dar, la noi se trage tare la sală non-stop.

La gimnastică, spre exemplu, sportivii tricolori se pregătesc zilnic, cazul Denisei Iliescu. Așa a devenit posibil ca, în concursul masculin, persoane cu sindrom Down să poată executa exerciții cu grad sporit de dificultate, care puteau fi admirate doar la britanici: statul în cruce, la inele.

Medaliile nu contează

Nu locul pe podium este important la o astfel de competiție, deși România n-a venit cu tolba goală nici de la precedenta ediție a Jocurilor Mondiale de Vară Special Olympics (21 de medalii au cucerit românii la Los Angeles 2015). Lupta este în primul rând cu propriile limite, iar mai apoi cu adversarul.

Și regulile diferă de întrecerile tradiționale. Cristian Ispas, director Special Olympic, explică spiritul competiției: „Mergem să reprezentăm cu mândrie România, o țară cunoscută din 1989 încoace că a încălcat drepturile persoanelor cu dizabililiți, mai ales în centrele instituționale de stat. Nu ducem la concurs pe cel mai bun, ci și pe cel cu abilități mai scăzute”.

Poți fi descalificat și de pe primul loc!

O regulă inedită este că, deși termini primul o cursă, poți fi descalificat la final! Ca să fie evitată penalizarea, în finală trebuie să atingi o performanță mai bună cu 15% decât cea din calificări.

„Sunt mai multe niveluri valorice de concurs. Spre exemplu, la atletism se trage linie după fiecare 6 sportivi din preliminarii. Adică locul 7 este primul în categoria a doua. Apoi, în finală te întreci doar cu ceilalți 6 din categoria ta”.

De-a lungul timpului, România a avut legitimați 27.000 de sportivi de nivel Special Olympics. Cifra este departe de nivelul internațional. În Anglia, fiecare club profesionist de fotbal este obligat să aibă și o echipă pentru persoane cu dizabilități!

România, prinsă cu matrapazlâncuri și pedepsită

În 2003, România s-a trezit exclusă de la Olimpiada persoanelor cu dizabilități intelectuale, după ce s-a descoperit că a nesocotit regulamentele.

„Au fost în lot sportivi cu coeficient de inteligență mai mare de 70, ceea ce contravine regulilor. Am fost descalificați, iar eligibilitatea ne-am recuperat-o abia după ce am desființat vechea asociație și am înființat o altă federație, actuala Special Olympics”, precizează Ispas.

Nadia, ambasador global Special Olympics

Nadia Comăneci este ambasador global Special Olympics, dar va lipsi de la Abu Dhabi. Va fi prima competiție de anvergură la care „Zeița” nu participă. Din 2003 în funcții de conducere la Special Olympics, Nadia a fost vreme de 7 ani vicepreședinte, apoi alți 7 ani a avut calitatea de membru. Regulamentul nu i-au permis să mai ocupe funcții de conducere, iar din 2017, este doar ambasador la nivel internațional.

Primiți la Vatican

În octombrie 2017, românii prezenți la Campionatul European de fotbal unificat (echipe mixte, formate din sportivi cu dizabilități și jucători fără dizabilități) au fost primiți de către Papa Francisc. România a deplasat la Roma 9 sportivi, care au jucat fotbal în echipe de 5. Printre ei, Bogdan Cleniuc (foto), care va concura al patinaj role, la Abu Dhabi. Legăturile au rămas, iar românii speră să-l reîntâlnească pe Papă la vizita pe care acesta o va efectua în România la finalul lunii mai.



Bogdan Cleniuc și trei colege de-ale lui, azi, la COSR. Sus, Mihai Covaliu, Cristian Ispas și Sally Wood- Lamont, preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic

Sportivii și antrenorii care vor reprezenta România la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics ( AICI

ATLETISM

BOCCE

GIMNASTICĂ

ÎNOT

JUDO

ROLE

TENIS DE CÂMP

TENIS DE MASĂ