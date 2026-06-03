Potrivit comunicatului oficial, personalul implicat în PNRR va beneficia, până la 31 august 2026, de o majorare salarială lunară de 40%.

Această creștere se va acorda în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției, cu condiția ca gradul de îndeplinire a reformelor, țintelor și jaloanelor să fie de minimum 50%.

„Se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu performanța efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR”, explică Executivul.

Mecanismul de evaluare va fi detaliat printr-un act administrativ emis de ordonatorul principal de credite.

Acesta va cuprinde activitățile și subactivitățile necesare finalizării reformelor, precum și modelul raportului individual de activitate.

„Astfel, pentru personalul implicat în implementarea PNRR, până la data de 31 august 2026 se va aplica o majorare salarială lunară de 40%, în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției. Acest procent de majorare salarială are în vedere gradul de îndeplinire de minimum 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, ţintelor şi jaloanelor aferente, în concordanţă cu atribuţiile din fişa postului”, subliniază Guvernul.

Măsura vizează accelerarea implementării proiectelor finanțate prin PNRR și îndeplinirea angajamentelor asumate de România la nivel european. În plus, aceasta presupune crearea unor proceduri interne clare pentru evaluarea lunară a obiectivelor și indicatorilor de performanță.

„Revizuirea lunară a majorării salariale nu poate depăși nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale”, se arată în comunicatul oficial.

Executivul precizează că mecanismul este similar cu cel utilizat pentru echipele de proiect, reglementat prin HG nr. 234/2023.

Conducătorii instituțiilor vor fi responsabili de emiterea ordinelor necesare pentru stabilirea activităților rămase de realizat, asigurând astfel transparența și eficiența procesului de monitorizare a performanțelor angajaților.

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