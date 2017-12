România – Franța, la Campionatul Mondial de handbal feminin (vineri, ora 19.00, Telekom Sport). Locul 1 e garantat, odihnim titularele? Cristina Neagu: ”Nu ne gândim la medalii”

După patru victorii în grupa și poziția de lider în grupa A, Cristina Neagu, liderul naționalei României, îndeamnă la prudență.

Mai ales că a fost destul de greu cu

joi.

„A fost greu, suntem și puțin obosite, poate am fost și puțin relaxate. Ne gâdnim la meciul din optimi, încercăm să ne concentrăm, pentru că despre asta cred că a fost vorba mai mult în această seară, despre concentrare.

Mă bucur că am reușit să înscriu acele goluri, deși nu a fost chiar ziua mea și nici a echipei. O echipă mare câștigă și când joacă prost. Au fost meciuri multe în care am jucat prost și am terminat prost, pierzând, dar la acest turneu și când am jucat prost ne-am păstrat încrederea până la final și am reușit să câștigăm.

Sunt fericită pentru că am câștigat, dar e clar că nu a fost ziua noastră și trebuie să jucăm mult mai bine de atât în meciurile eliminatorii”, a declarat Neagu, într-o intervenție telefonică la Digi Sport Special.

”Atât îmi doream, să evităm Norvegia în optimi pentru că a demonstrat încă o dată că e favorită. Joacă foarte bine și câștigă la diferențe mari. Odată evitată Norvegia, cerd că ceilalți adversari sunt unii cu care ne putem bate”, a mai precizat căpitanul naționalei.

„Îmi mențin părerea. Echipa României a obținut niște victorii pe finaluri de meci. Nu putem spune că suntem favorite la medalii chiar dacă avem 4 victorii. Noi luptăm la fiecare meci și încercăm să obținem victorii. Din punctul meu de vedere începând cu meciurile din optimi intrăm în altă competiție, una în care orice minge contează. Ne-am îndeplinit un obiectiv, că ne-am calificat în optimi de pe un loc foarte bun. De aici un singur meci te poate trimite acasă sau mai departe, ca să poți să visezi. Ne dorim să visăm dar este greu, este foarte greu. Tot ce vreau e ca echipa să lupte și să creadă în șansele ei”, a mai declarat Cristina.

„Totul e la superlativ și a fost din prima zi a competiției. Atmosfera e foarte bună, spiritul de luptă este acolo unde trebuie. Le spuneam fetelor zilele trecute că la modul în care am luptat eu aș fi fost mulțumită de ele și dacă am fi pierdut cu Spania. Am dat tot ce am avut mai bun și nu am ieșit cu regrete. Acesta a fost obiectivul la fiecare meci”, a concluzionat cea mai bună jucătoare din lotul lui Martin Ambros.