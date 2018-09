Cosmin Contra. „E urât să joci fără spectatori, mai ales un meci oficial. Sunt nemulțumit de ultimele minute ale meciului, când am avut superioritate și n-am știut să profităm. Am reușit puține acțiuni în prima repriză, foarte agresivi ei. În a doua repriză am avut o posesie mai bună, ocazia lui Keșeru. Fiecare șut pe care l-am avut n-a prins cadrul porții. Au jucat la trecerea timpului și au reușit. N-am fost capabili să-i desfacem.

România – Muntenegru 0-0. Contra: „N-am ce să le reproșez jucătorilor'

Au dat totul, nu pot să le reproșez nimic. Am fost forțat să fac două schimbări defensive. Mâine îi evaluează doctorul. Se pare că la Chiricheș e mai grav decât la Pintilii. Dacă nu se accidenta Pintilii, următoarea schimbare era Țucudean.

Ne ducem să încercăm să jucăm o altă partitură tactică. Au valoare mai mare decât Muntenegru, dar au și ei problemele lor. Ne-am dorit mai mult victoria. Ne-a lipsit limpezimea.

Nicolae Stanciu: „Mergem să câștigăm la Belgrad. În deplasare e mai ușor decât acasă. Eram favoriți. S-au apărat foarte jos. Sârbii nu vor face asta, or veni peste noi și vom contraataca'.

CITEȘTE ȘI:

Povestea de groază a fetei care a reușit să scape de furia criminalei de la metrou. Magdalena Șerban a împins-o de trei ori în timp ce trenul intra în stație