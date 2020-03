De Andrei Crăițoiu,

Totul s-a întâmplat în 1969. „Eram cu Cornel Patrichi. Lângă masa noastră era un securist în civil, cu un tip. Când și-a fumat pachetul de Kent l-a aruncat pe spate, la Patrichi în pahar. Cornel s-a întors și a început să-l înjure. Eu m-am ridicat de la masă, să ies afară. Dar în momentul în care am trecut pe lângă masa lui, i-am spus: «Domnule, nu vă mai înjurați ca la ușa cortului că ne cunoaște lumea și ne facem de râs!». «Tu ce aia mă-tii, vrei, mă?». M-a înjurat de mamă, care pentru mine e ceva sfânt! Și când a vrut să mă lovească cu capul, m-am aplecat și i-am dat un pumn…”, își începe povestea fostul fundaș.

„M-am băgat singur la pușcărie!”

„Am vorbit cu Cameliță, care era cel mai tare avocat din România la ora aia. Toți martorii n-au putut să demonstreze că am fost vinovat. Când s-a cerut rejudecarea a apărut un avocat Stănculescu. «Maestre Boc, eu sunt singurul din lumea asta care te poate scăpa! Eu am relații în Procuratură, am judecătorii de partea mea și sunt prieten cu victima». M-a pus să facem angajament, dar fără să afle Cameliță. M-am dus la victimă acasă i-am dat 20.000 de lei. A doua zi la tribunal s-a ridicat avocatul victimei: «Domnule președinte, aseară, ca dovadă că e vinovat, inculpatul a fost la victimă acasă și i-a dat 20.000 de lei». M-am băgat singur la pușcărie!”.

Pentru început a avut condiții de lux. „Avem televizor, sală de sport un etaj mai jos. Aveam inclusiv telefon fix prin centrala Ministerului de Interne. Mi-au blocat dosarul de grațiere și m-au băgat la închisoare adevărată, la Policolor. Nu doresc nici dușmanilor mei! Am stat 180 de oameni într-un dormitor cu trei geamuri și zeci de mii de ploșnițe. Acum la închisoare e un hotel de trei stele, față de ce-am avut eu!”, a povestit Sandu Boc.

A cumpărat vaporul lui Ceaușescu

După Revoluție, Sandu Boc s-a asociat cu un cipriot care închiria vapoare și marinari pentru toți armatorii din lume. Fiind în România, Boc a aflat de la un prieten comun și cei doi s-au întâlnit. „Mi-a spus ce afaceri are și mi-a zis: „Ești omul de care am nevoie!”. Mi-a dat 5.000 de dolari pe lună! Apoi am închiriat «Mărăști» și «Mărășești», vapoarele. Am dat spagă un BMW ca să ne dea vapoarele. Erau cele mai bune. Și mai era și vaporul lui Ceaușescu, «Sovata». Ziceam că fac naveta pe mare Constanța-Istanbul. I-am schimbat motoarele la Fabrica de Armament de la Mizil”, a povestit Boc.

Acesta a continuat dezvăluirile: „După o vreme a venit un neamț că vrea să-l închirieze. Pescuia între Magalia și Constanța, scoici și melci. Le prelucra la Tulcea și le trimitea în Japonia. Scafandrii neamțului dormeau pe vapor. Mai pescuiau calcan și aruncau sacii cu pește pe un vas care venea din Turcia. Dar l-a prins paza de coastă pe unul și i-a luat permisul de pescuit. Neamțul, fraierul, a calat și un motor. Mi-a dat cât am vrut pe el și l-a lăsat aici. Eu l-am vândut unui prieten de-al meu. S-a dus la Mangalia, i-a făcut asigurare, dar după l-a băgat la fund și a luat banii pe asigurare”, a mai spus acesta.

