Scandal între Alin Petrache și Eduard Novak: „Suntem prima federație care inventează sportul la mall”

Vezi AICI toată emisiunea

Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby a oferit cele mai proaspete detalii pe marginea acestui scandal, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„De 108 ani, în acel loc, care este acasă și este inima rugby-ului românesc, se joacă doar rugby. Acolo am avut și vom avea întâietate. Nu ne dorim, așa cum aud, administrarea și nici proprietatea. Ne dorim să ne revină folosința gratuită pe care am avut-o și pe care am cedat-o în clipa în care am dat această bază în reconstrucție”, și-a început Petrache discursul.

„Bazele ministerului arată deplorabil!”

„Terenul este al statului român, administrator Ministerul Tineretului și Sportului, dar folosința gratuită este dată Federației Române de Rugby! Așa cum avem noi, mai au alte 9 federații naționale care au baze cu folosință gratuită pe 49 de ani. Bazele pe care ministerul le păstorește în acest moment arată deplorabil. Și n-am spus-o eu, a spus-o Curtea de Conturi în ultimul său raport!”, a mai declarat acesta.

Ministrul Eduard Novak

Alin Petrache e nemulțumit că din momentul în care Eduard Novak a fost numit ministru al tineretului și sportului, cei doi n-au putut avea o discuție pe marginea acestui stadion, de aproape 40 de milioane de euro.

„Eu m-am dus la ministrul Novak și am stat pe scări, pe holuri și am râcâit pe la uși! Nu m-a primit niciodată, tot timpul avea foarte multă treabă. Nu putem să intrăm într-o discuție normală cu domnul ministru. Așteptăm o invitație pe care dânsul să o facă. Am trimis hârtii, am trimis mesaje, am dat telefoane, noi am făcut demersuri. Vrem să fim chemați, să ne punem la masă și să ne spunem punctul de vedere, chiar și juridic”, a dezvăluit Petrache.

Să nu uităm că echipa națională se pregătește prin mall-uri! Suntem prima federație care inventează sportul la mall. Avem o puternică sală de forță la stadion, dar noi mergem prin mall-uri, pentru că nu putem să ne desfășurăm activitatea. Poate o să devină o federație, a sportului în mall! Alin Petrache, președinte FRR:

Petrache: „MTS n-a avut bani să dărâme vechiul stadion”

Alin Petrache a dezvăluit în cadrul emisiunii de pe GSP.RO că în momentul în care terenul trebuia predat către Compania Națională de Investiții, Ministerul nu avea fondurile necesare pentru a dărâma construcțiile de pe el.

Stadionul Arcul de Triumf a fost inaugurat | Foto: Vlad Chirea

„Terenul trebuie să îl dai la zero, iar MTS nu a avut bani să facă demolarea. Noi am făcut-o, am fost singurii care și-au dărâmat stadionul, pentru care aveam folosință gratuită până în 2051! Am cheltuit 2,5 milioane de euro pentru construirea vechiului stadion. Cine-și pune casa gaj dacă nu credeam într-un proiect?”, a mai declarat președintele FRR.

A candidat singur la funcția de președinte

Alin Petrache a fost reales în unanimitate, pe 27 februarie, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Rugby, la Adunarea Generală Ordinară de Alegeri de la Izvorani.

Petrache are 44 de ani şi conduce federaţia din februarie 2017. El a mai ocupat această funcţie în perioada 2009-2014, apoi între 2014-2016 a fost preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Echipa FRR aleasă în urma Adunării Generale:

Alin Petrache – Președinte

Bogdan Marinescu, Mircea Copaci și Anton Pisaroglu – Vicepreședinți

Eugen Orlando Teodorovici – Trezorier

Emilia Vizitiu – SuperLiga, DNS și rugby feminin

Ștefan Demci – SuperLiga, DNS și rugby feminin

Ciprian Popa – AJR-uri și AMRB

Neculai Nichitean – Membru

Marius Tincu – Membru

Cornel Negruț – Membru

Cornel Ghenea – Membru

Andrei Ioan Szemerjai – Copii și juniori

Florin Matei – Secretar General

Bogdan Muntean – Antrenor Federal

Citeşte şi:

Amintiri savuroase cu Rică Răducanu: „Toți îmi ziceau «Tamango»! După un film cu unul care îi bătea pe toți”

El e puștiul de 18 ani din Timișoara care vrea să obțină o stea Michelin și să devină unul dintre cei mai apreciați chefi ai lumii: „În bucătărie e ca la Formula 1”

A renunțat la arbitraj și e consilier în Guvernul Cîțu. Marius Avram, tentat să devină membru de partid

PARTENERI - GSP.RO Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Imagini din apartamentul groazei de la Onești, locul unde doi muncitori au fost uciși de Gheorghe Moroșan

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2021. Balanțele au șansa de a face pași importanți în direcția dorită

Știrileprotv.ro Românii vor avea buletine electronice cu cip începând din august. Anunțul ministrului Cercetării

Telekomsport Dezvăluiri din interior. Ce se întâmplă, de fapt, la clinica lui Gigi Becali. Un medic de acolo a rupt tăcerea

PUBLICITATE Oferta speciale pentru femei, în luna martie (Publicitate)