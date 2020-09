”Manny Pacquiao se va lupta cu superstarul Conor McGregor, anul viitor”, a explicat Jayke Joson, asistentul lui Pacquiao, adăugând că negocierile dintre cei doi campioni sunt în curs.

”Avocaţii noştri finalizează toate detaliile legale, iar cei doi se pregătesc pentru acest meci de box epic”, a spus Joson.

Lupta ar putea fi organizată în Orientul Mijlociu după încheierea pandemiei de coronavirus, iar Pacquiao va dona o parte din câştigurile sale victimelor filipineze ale Covid-19, a mai spus consilierul Joson. Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Pe 2,3 milioane de lei bani publici, Lavinia Șandru îl laudă pe primarul Florea în emisiuni online

Just got this mock poster from @KnuckleheadSean who is the head of MP Promotions for Senator @MannyPacquiao So I'm guessing the Senator has heard that @TheNotoriousMMA is interested in fighting him and is interested. pic.twitter.com/odEwLoDHDg — Kevin Iole (@KevinI) January 15, 2020

Agentul lui McGregor, Audie Attar, a confirmat că discuţiile pentru această eventuală luptă sunt în curs, indicând o posibilă dată în decembrie sau ianuarie în Orientul Mijlociu.

Luptătorul irlandez de arte marţiale mixte Conor McGregor, fost dublu campion mondial UFC, anunţase în iunie, pe Twitter, că se retrage din activitate, pentru a treia oară. Recordul lui McGregor este de 22 de victorii (19 prin KO) și patru înfrângeri.

Pacquaio este singurul boxer campion mondial la opt categorii diferite, cu un palmares de 61 de victorii, dintre care 39 înainte de limită. El s-a retras în 2015, fiind ales senator al ţării sale, după care a revenit în ring în 2017.

În 2017, Conor McGregor a mai luptat cu un mare puglist, Floyd Mayweather Jr, după reguli de box, în ceea ce a fost cunoscut și ca ”The Money Fight”, evenimentul producând 1.000.000.000 $. Mayweather a câștigat meciul prin knockout tehnic în runda a 10-a.

