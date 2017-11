Selecționerul Cosmin Contra i-a chemat la raport pe petrecăreții dinamoviști Ionuț Nedelcearu și Valentin Costache.

Cei doi internaționali de tineret au fost băgați în ședință de Adrian Mutu și Cosmin Contra, după escapada bahică în care au fost implicați, joia trecută, înaintea meciului cu Aerostar Bacău, disputat la Piatra Neamț, în 16-imile Cupei României.

Cei doi au ieșit jenați din Casa Fotbalului și au spus că și-au cerut scuze pentru cele întâmplate.

Ionuț Nedelcearu (21 de ani), pentru PRO TV: „Am primit niste sfaturi, pentru ca au incredere in noi, au vazut potentialul in noi. Ne-au dat niste sfaturi sa le alegem in viata.”

„Ce s-a întâmplat? Nu mai contează. Normal că ne pare rău, că nu se poate, suntem la Dinamo și nu avem voie să facem așa ceva.”

Valentin Costache (19 ani), pentru PRO TV: „Am venit la domnul selecționer, am avut parte de câteva sfaturi foarte bune din partea lui și am înțeles tot.”

„Asta e, ce a fost a fost, acum mergem înainte. Am făcut o greșeală, suntem conștienți și mergem înainte.”

„Normal că îmi pare rău, am greșit. Antrenorul este foarte supărat, am văzut, dar numai noi îl putem face fericit.”

Este interesant ce sfaturi le-a dat Adrian Mutu celor doi puști, ținând cont de viața extrasportivă extrem de tumultoasă pe care a avut-o actualul director sportiv al loturilor naționale.