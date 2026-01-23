„Ce specializare tai?”

Vineri dimineață, începând cu ora 8.00, liceul teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Măcin, județul Tulcea, și-a deschis porțile. În clase au intrat, rând pe rând, elevii și profesorii. Dar nu a fost o zi obișnuită. Dascălii au purtat banderole albe, iar până la ora 10 nu au predat nimic din materie. Pe ușa cancelariei, pe o foaie A4, stătea scris mare, cu litere de tipar: „Grevă de avertisment”.

„Noi avem patru specializări și câte o clasă pentru fiecare: mate-info, filologie, științe sociale și științele naturii. Dacă se elimină o clasă, practic, se elimină o specializare. Iar profesorii sunt disperați. Unii își vor pierde catedra, iar personalul auxiliar va fi, o parte, disponibilizat. Anumiți elevi vor fi nevoiți să facă naveta la alte licee din alte județe, iar mulți vor fi în risc de abandon”, ne-a explicat directoarea Olguța Bîlea, care este profesoară de fizică în cadrul unității de învățământ.

Liceul teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Măcin, județul Tulcea, este școală europeană. La anul, liceul riscă să rămână cu doar trei specializări. Foto: Olguța Bîlea

Marți, 20 ianuarie, directoarea a primit un telefon din partea unui inspector școlar care a întrebat-o scurt: „Ce specializare tai? Cum adică, am răspuns. Îmi tăiați o clasă la anul? Mi s-a spus că nu trebuie să dau un răspuns pe loc, dar să mă gândesc până a doua zi dimineață. Am crezut că nu aud bine! N-am mai fost om toată ziua”, ne-a mărturisit directoarea Olguța Bîlea care, ulterior, a fost invitată la inspectorat, la discuții.

„Aproape două ore am încercat să-i conving să nu adopte o astfel de decizie. În zadar, însă. Proiectul planului de școlarizare pentru anul viitor s-a aprobat verbal, iar noi, cei din Măcin, am rămas fără o clasă. Acum, documentul trebuie trimis la minister, unde, cu siguranță, va primi aviz pozitiv. Însă, vorbim despre o măsură luată abuziv, iar lucrurile nu pot rămâne așa”.

Inspector școlar general: „Deocamdată, nu am hotărât nimic. Decizia finală, luată până la sfârșitul lunii”

Într-adevăr, directorii școlilor din județ, am aflat de la inspectorat, au fost anunțați cu privire la reducerea planului de școlarizare încă din luna noiembrie a anului trecut. „Tocmai, pentru a avea timp, în caz că se vor regăsi pe listă, să se organizeze”, a explicat pentru Libertatea inspectorul general școlar, Viorica Pavel.

Zilele trecute, la telefon, directoarei Olguța Bîlea i s-a reamintit discuția din noiembrie. „Era doar o previziune. Dacă s-ar întâmpla să luăm decizia de reducere a planului de școlarizare, la care din cele patru specializări ar renunța? Asta a fost discuția, întrebarea. În niciun caz nu i s-a spus că s-a luat o hotărâre oficială în acest sens. Noi încă analizăm. Decizia o vom lua până pe data de 31 ianuarie, când vom trimite proiectul planului de școlarizare către minister”.

O decizie oficială nu a fost luată, recunoaște directoarea liceului din Măcin. „Pentru că, deocamdată, proiectul planului de școlarizare nu s-a aprobat la nivel de minister. Este doar un proiect. Documentul trebuie trimis până la finalul acestei luni. Însă, odată trimis, el va fi aprobat. Și noi asta ne dorim: ca propunerea inspectoratului să nu fie înaintată la minister sub această formă”.

Olguța Bîlea, directoarea Liceului teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Măcin, se află la conducerea școlii de 14 ani. Foto: Facebook

Olguța Bîlea, directorul liceului din Măcin: „De la noi nu au de ce să taie. Nu ducem lipsă de elevi. Avem chiar prea mulți”

La modul general vorbind, printre motivele deciziei de a elimina anumite clase și specializări micșorând, astfel, planul de școlarizare, se numără scăderea numărului de elevi la nivel de județ și noua reglementare care prevede creșterea numărului de elevi din fiecare clasă.

„Planul de școlarizare vizează toate liceele teoretice din țară. Se analizează evoluția demografică, fenomenul de migrare internă și externă a populației, creșterea numărului de elevi dintr-o clasă, așa cum prevede legea. La liceu, de exemplu, de la 26 de elevi câți erau până acum, se va ajunge la un număr de 28. Se analizează inclusiv numărul de copii care vor absolvi clasa a VIII-a. Deci, se iau în calcul multe aspecte care, la final, duc la decizia de eliminare a anumitor clase”, explică inspectorul școlar.

Directoarea Olguța Bîlea a precizat, însă, că liceul teoretic din Măcin nu duce lipsă de elevi. Dimpotrivă. În fiecare an, clasele a IX-a au fost chiar supra-aglomerate. „În fiecare an, după prima repartizare, noi nu mai avem niciun loc liber. Și la anul vom acoperi fără probleme numărul de 28 de elevi în clasă, dacă nu cumva vom avea chiar mai mulți dacă luăm în calcul transferurile care se fac în cursul anului. Este vorba despre copii care vin de la alte școli la noi. Deci, acest motiv invocat de inspectorat, cum că nu vom avea suficienți elevi, nu stă în picioare”, consideră directoarea.

Profesorii au protestat împotriva propunerii inspectoratului școlar de a elimina o clasă de-a IX-a din planul de școlarizare pe anul 2026-2027. Foto: Olguța Bîlea

Inspectoratul, acuzat de îngrădirea dreptului la educație al copiilor

Școala, mai spune directoarea, nu va duce lipsă de elevi nici la anul și nici în următorii ani. „Suntem singurul liceu teoretic pe o rază de 50 de kilometri. Atragem an de an elevi din opt comune învecinate. Practic, eliminarea unei clase și a unei specializări ar îngrădi dreptul la educație a unor copii. Vă dați seama că acești elevi vor fi obligați să facă naveta la alte licee? Că profesorii vor rămâne fără catedră? Vă dați seama că vor fi disponibilizări în rândul personalului auxiliar, nedidactic? Se va reduce numărul de angajați. Nu vom mai avea același număr de secretari, îngrijitori, paznici, contabili, administratori, nu vom mai avea bibliotecar. Suntem disperați!”

Inspectorul Viorica Pavel consideră, însă, că nu toți copiii din cele opt comune învecinate se vor îndrepta la anul către liceul din Măcin. „Muți ar putea să se ducă la Liceul tehnologic din Luncavița, din Isaccea, dar și din Tulcea. Unii ar putea merge în Brăila sau Galați”.

În replică, profesorii au spus că majoritatea oamenilor din zona Măcin sunt oameni modești, fără mari posibilități financiare. Ei nu vor putea să-și susțină copiii la licee din alte județe sau aflate la distanțe mari de casă. Costurile cu transportul, mâncarea, chiria sunt peste puterile lor. Prin urmare, acestor copii li se îngrădește dreptul la educație.

Specializarea Mate-info, cuiul lui Pepelea

Viorica Pavel a mai punctat un aspect: nivelul scăzut de pregătire al elevilor înscriși la liceul teoretic din Măcin, la specializarea mate-info, specializarea care ar putea fi desființată. „Elevii au intrat la această specializare cu note de 3 și de 4, iar la Bacalaureat, în ultimii trei ani, promovabilitatea în rândul acestor copii a fost de doar 30-40%”.

Vorbim despre o situație pe care directoarea liceului o recunoaște: „Așa este, media cu care se intră la mate-info este mai mică. Așa este sistemul, se acceptă note sub cinci, repartizarea este computerizată”. Însă, continuă directoarea, chiar și așa, acest motiv invocat nu este unul întemeiat, nu poate sta la baza deciziei de a elimina o clasă și o specializare. „Noi încercăm pe parcursul celor patru ani de liceu să ridicăm nivelul acestor copii”.

Dacă se reduce această specializare, mate-info, elevii din zonă care ar vrea să facă matematică vor fi obligați să se înscrie la alte licee. „Și noi vom pierde, pe termen lung, din ce în ce mai mulți copii. Vom ajunge în patru ani să pierdem patru clase de elevi, adică aproximativ 120 de copii și șase norme de profesori. Asta înseamnă 120 de ore”.

O parte din personalul auxiliar, non-didactic, și-ar putea pierde la anul locul de muncă. Foto: Olguța Bîlea

Inspectorat: „Profesorii nu vor rămâne fără catedră”

Inspectorul Viorica Pavel a explicat, însă, că profesorii nu vor rămâne fără catedră. Ei își pot întregi normele didactice cu ore suplimentare la celelalte unități școlare din localitate. „Asigurăm locuri pentru toți absolvenții de clasa a VIII-a și, în același timp, îi avem în atenție și pe profesori. Nu va rămâne niciun cadru didactic fără norma didactică asigurată. Pot preda la liceul tehnologic sau la școala gimnazială din comună”.

Acolo unde, se pare, nu sunt locuri. „Toate locurile sunt ocupate de profesori din alte localități care vin la noi să-și completeze normele. Nu sunt catedre libere în Măcin”, explică directoarea Olguța Bîlea.

Profesoara crede că motivul care se ascunde în spatele acestei decizii de reducere a unei clase este, de fapt, altul, care nu are legătură nici nu numărul mic de elevi din județ, nici nu creșterea numărului de copii dintr-o clasă, nici cu performanțele slabe ale liceenilor la matematică.

„Eu cred că vor să ia copii de la noi ca să completeze clasele liceelor din Tulcea, acolo unde nu se întrunește acel număr de 28 de elevi. Evident, această intenție este doar pe hârtie. Căci, cine de la noi din zonă va face naveta 90 de kilometri până la Tulcea? Vă spun tot eu ce se va întâmpla: acești copii riscă să rămână neșcolarizați”.

Profesorii, care vor recupera materia pierdută vineri, au declanșat protestul consiliați de sindicat. Foto: Olguța Bîlea

„Un liceu fără Mate-info nu se numește liceu”. La ce specializare va renunța directoarea

Olguța Bîlea consideră decizia inspectoratului nedreaptă și abuzivă. „Este o decizie luată sub influența anumitor interese la nivelul inspectoratului școlar și la nivelul județului. De fiecare dată când s-a luat o decizie, pe noi nu ne-a întrebat nimeni nimic. De părerea noastră inspectoratul nu a ținut niciodată cont. Ne-am dori tare mult să vină cineva și să ne întrebe ce probleme avem, cu ce ne confruntăm, ce ne nemulțumiri avem. Însă, noi nu avem niciun reprezentant în Consiliul de Administrație al inspectoratului. Pe noi nu ne apără nimeni!”

Copiii din Măcin și din comunele învecinate nu merită să fie tratați în acest fel, continuă directoarea. „Și nici noi, ca școală. pentru că suntem o școală europeană, avem acreditare Erasmus și ne-am zbătut mult să ajungem aici, la această performanță. Nici nu vă putem spune cât de implicați suntem. Noi dorim să avem cât mai mulți elevi. Și cum o facem? Printr-o ofertă educațională atractivă, pe patru nivele, prin laboratoare, prin acreditări. Mergem în Erasmus de ani de zile. Anul acesta am avut trei deplasări și mai urmează încă una în Portugalia. Încercăm să ținem stacheta cât mai sus, să atragem copiii la noi”.

Liceul teoretic din Măcin are acreditare Erasmus. Foto: Olguța Bîlea

Directoarea ne-a mărturisit că, în cazul în care va fi obligată să elimine o clasă și, implicit, o specializare, va alege nu mate-info, ci științele sociale. „Cum să renunț la mate-info? Niciodată! Un liceu care nu are filologie și mate-info din punctul meu de vedere nu se numește liceu”.

Memoriu adresat ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan

În Memoriul transmis Ministerului Educației, în atenția ministrului interimar Ilie Bolojan, conducerea liceului contrazice propunerea inspectoratului aducând o serie de argumente: liceul din Măcin este singurul liceu teoretic pe o rază de 50 km, 203 din cei 443 de elevi sunt navetiști, în bazinul Măcin există 219 absolvenți de clasa a VIII-a, suficienți pentru minimum patru clase de a IX-a.

Mai mult, directoarea precizează că promovabilitatea elevilor la Bacalaureat este constant peste 83%, iar în clase sunt cel puțin 28 de elevi, așa cum prevede noua lege. Conducerea liceului acuză faptul că decizia de tăiere a unei clase de-a IX-a a fost cerută telefonic, fără o adresă oficială. Nu în ultimul rând, liceul din Măcin nu are niciun reprezentant în Consiliul de Administrație al ISJ Tulcea.

Olguța Bîlea, profesoară de fizică și chimie, este directoarea liceului teoretic din Măcin de 14 ani. Școala are personalitate juridică și cuprinde trei structuri: liceul tehnologic și două grădinițe. În total, în unitatea de învățământ sunt înscriși 960 de elevi și preșcolari.

