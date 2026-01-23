Întrebat dacă ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care este și prim-vicepreședinte PNL, sau Alexandru Nazare, care este ministru PNL de Finanțe, sunt posibilii înlocuitori la șefia Guvernului, premierul Bolojan a spus că nu știe de unde apar astfel de informații pentru că în ședințele interne de partid nu s-a discutat oficial așa ceva.

„Dar numele pe care le-ați menționat… Sunt colegi buni, care apreciez că își fac datoria la Guvern, deci nu văd niciun fel de problemă pe tema asta. Nu văd niciun fel de problemă în momentul de față legat de schimbarea mea și un premier rămâne cât timp Guvernul lui are susținere”, a susținut Bolojan.

„Când nu mai are susținere sau se întâmplă ceva cu totul deosebit, nu mai rămâne, îl înlocuiește altcineva. Haideți să vedem ce se poate întâmpla, scenaritele sunt la ordinea zilei și România are nevoie totuși de seriozitate și responsabilitate”, a conchis premierul și președintele PNL.

Amintim că Alexandru Nazare, întrebat dacă îl poate înlocui pe Ilie Bolojan, a fost precaut și a spus că nu comentează această posibilitate. „În primul rând, nu aș vrea să comentez o astfel de chestiune. În al doilea rând, sunt foarte concentrat pentru a-mi face treaba cât mai bine la Ministerul Finanțelor. Avem proiecte în derulare foarte importante pe care vreau să le duc la bun sfârșit”, a afirmat ministrul pe 20 ianuarie.

Mai amintim că nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale.

Apoi, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că, în ședința liberalilor de la Vila Lac, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că acestea nu au fost doar cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi”.

PSD este însă principalul adversar al premierului. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

