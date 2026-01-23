Merz și Meloni împărtășesc o viziune comună privind prioritățile europene

Friedrich Merz și Giorgia Meloni, ambii lideri de dreapta și susținători ai relațiilor transatlantice, împărtășesc o viziune comună privind prioritățile europene. Aceștia doresc să reducă tensiunile cu președintele american Donald Trump și să prioritizeze relațiile comerciale și industriale. În plus, cei doi lideri și-au exprimat nemulțumirea față de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Oficialii germani sunt deranjați de opoziția Franței față de acordul comercial Mercosur cu America de Sud, esențial pentru exporturile industriale germane. De asemenea, Germania ia în considerare retragerea dintr-un program comun de avioane de luptă în valoare de 100 de miliarde de euro, din cauza divergențelor cu Franța.

„Când Berlinul și Roma lucrează împreună, o fac din convingere, deoarece viitorul Europei, libertatea și puterea sa de a modela lumea depind de acest lucru”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul pentru Politico.

Friedrich Merz, cu pumnul la obraz și Emmanuel Macron, cu mâinile încrucișate, ascultă întrebarea unui reporter în timpul unui summit la Berlin, 18 noiembrie 2025
Friedrich Merz și Emmanuel Macron. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Franța ca banii europeni necesari cumpărării de armament pentru Ucraina să fie folosiți în industria militară a UE

Germania și Olanda se află în dezacord cu Franța în legătură cu modul în care Ucraina ar trebui să poată utiliza împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană, în special pentru achiziționarea de armament american, relatează Politico.

Acest proces a generat tensiuni cu Parisul, care încearcă să limiteze direcționarea fondurilor către Statele Unite, pe fondul unei fisuri tot mai accentuate în relația transatlantică. Președintele francez, Emmanuel Macron, promovează acordarea unui tratament preferențial industriei de apărare din UE, cu scopul de a consolida capacitățile militare europene, chiar dacă acest lucru ar putea întârzia accesul Ucrainei la armamentul necesar pentru a face față forțelor ruse.

Un alt punct sensibil îl reprezintă sugestia Germaniei de a acorda un tratament preferențial firmelor din țările care au oferit cel mai mare sprijin financiar Ucrainei, idee care ar avantaja Berlinul, unul dintre principalii donatori.

Giorgia Meloni, intr-un costum de culoare deschisa se uita la Emmanuel Macrin, imbracat in costum de culoare inchisa si cravata la fel
Meloni profită de tensiunile dintre Franța și Germania, Foto: Profimedia Images

Italia și Germania lucrează la un plan comun pentru relansarea industriei europene

La summitul din Roma, cei doi lideri sunt așteptați să semneze acorduri de cooperare în domeniul apărării. Germania și Italia colaborează deja printr-un joint venture între Rheinmetall și Leonardo pentru producerea de tancuri și vehicule militare. Potrivit guvernului italian, întâlnirea va implica 21 de miniștri de top din cele două țări și ar putea duce la semnarea a aproximativ 10 acorduri.

De asemenea, Italia și Germania lucrează la un plan comun pentru relansarea industriei europene și extinderea exporturilor. Acest document va fi prezentat la summitul Consiliului European din 12 februarie 2026. Cele două țări se autointitulează „principalele națiuni industriale ale Europei” și critică amânările privind acordul Mercosur. Această poziție ar putea irita Franța.

Merz și Meloni, cei mai deschiși lideri europeni negocierilor cu Trump

Relația strânsă dintre Merz și Meloni reflectă o schimbare strategică, determinată inclusiv de considerente politice interne. Meloni a moderat pozițiile partidului său naționalist, „Frații Italiei”, mai ales în chestiuni de politică externă. În același timp, Merz a adoptat o poziție mai dură pe tema migrației, ca răspuns la ascensiunea partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD).

„Atât Giorgia Meloni, cât și Friedrich Merz au reprezentat aripa europeană cea mai deschisă dialogului cu președintele Trump”, a declarat Pietro Benassi, fost ambasador italian la Berlin și UE, pentru Politico.

SUA, Washington, premierul Giorgia Meloni se întâlnește cu președintele american Donald J. Trump
Giorgia Meloni i-a fermecat pe Donald Trump și pe JD Vance. Foto: Profimedia Images

Deși cei doi lideri se sprijină reciproc pe subiecte precum migrația, comerțul și apărarea, divergențele nu lipsesc. Spre exemplu, Meloni nu a sprijinit inițiativa lui Merz de a folosi activele rusești înghețate pentru a finanța ajutorul militar pentru Ucraina. De asemenea, abordările lor privind finanțele publice ar putea genera tensiuni. Italia susține o politică fiscală europeană mai relaxată, în timp ce Germania rămâne un susținător al disciplinei bugetare stricte.

Relația Merz-Meloni este „foarte tactică” și lipsită de o strategie coordonată

Relația dintre Germania și Italia contrastează puternic cu cea dintre Meloni și Macron, care au avut numeroase ciocniri. Axel Schäfer, parlamentar german, a subliniat că „Franța este mai verbală, dar Italia este mult mai pragmatică”. Această viziune este împărtășită și de oficiali germani care apreciază „chimie bună” dintre Merz și Meloni.

Cu toate acestea, viitorul acestei alianțe rămâne incert. Stefan Stefanini, fost diplomat italian, consideră că relația este „foarte tactică” și lipsită de o strategie coordonată.

Totuși, analistul Marc Lazar observă că Meloni profită de tensiunile dintre Franța și Germania pentru a se apropia de Berlin. „Meloni a înțeles că, având în vedere tensiunile din relația Franța-Germania, poate să se infiltreze și să se apropie de Germania”, a explicat acesta pentru Politico.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Elle.ro
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Ilie Bolojan spune că România poate da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace al lui Trump
Știri România 20:44
Ilie Bolojan spune că România poate da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace al lui Trump
O femeie și-a bătut soțul cu făcălețul după ce l-a suspectat de infidelitate. A fost nevoie de intervenția poliției
Știri România 20:12
O femeie și-a bătut soțul cu făcălețul după ce l-a suspectat de infidelitate. A fost nevoie de intervenția poliției
Parteneri
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Adevarul.ro
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece
Fanatik.ro
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
Elle.ro
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 19:55
Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Roxana Condurache, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 19:10
Cine este Roxana Condurache, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod
ObservatorNews.ro
Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Mediafax.ro
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
StirileKanalD.ro
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult
KanalD.ro
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan, întrebat dacă poate fi înlocuit la Guvern de Predoiu sau Nazare: „Ei își fac datoria, nu văd niciun fel de problemă”
Politică 21:07
Ilie Bolojan, întrebat dacă poate fi înlocuit la Guvern de Predoiu sau Nazare: „Ei își fac datoria, nu văd niciun fel de problemă”
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 16:36
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid! Ce a declarat internaționalul român. Update exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid! Ce a declarat internaționalul român. Update exclusiv
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)