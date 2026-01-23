Merz și Meloni împărtășesc o viziune comună privind prioritățile europene

Friedrich Merz și Giorgia Meloni, ambii lideri de dreapta și susținători ai relațiilor transatlantice, împărtășesc o viziune comună privind prioritățile europene. Aceștia doresc să reducă tensiunile cu președintele american Donald Trump și să prioritizeze relațiile comerciale și industriale. În plus, cei doi lideri și-au exprimat nemulțumirea față de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Oficialii germani sunt deranjați de opoziția Franței față de acordul comercial Mercosur cu America de Sud, esențial pentru exporturile industriale germane. De asemenea, Germania ia în considerare retragerea dintr-un program comun de avioane de luptă în valoare de 100 de miliarde de euro, din cauza divergențelor cu Franța.

„Când Berlinul și Roma lucrează împreună, o fac din convingere, deoarece viitorul Europei, libertatea și puterea sa de a modela lumea depind de acest lucru”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul pentru Politico.

Friedrich Merz și Emmanuel Macron. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Franța ca banii europeni necesari cumpărării de armament pentru Ucraina să fie folosiți în industria militară a UE

Germania și Olanda se află în dezacord cu Franța în legătură cu modul în care Ucraina ar trebui să poată utiliza împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană, în special pentru achiziționarea de armament american, relatează Politico.

Acest proces a generat tensiuni cu Parisul, care încearcă să limiteze direcționarea fondurilor către Statele Unite, pe fondul unei fisuri tot mai accentuate în relația transatlantică. Președintele francez, Emmanuel Macron, promovează acordarea unui tratament preferențial industriei de apărare din UE, cu scopul de a consolida capacitățile militare europene, chiar dacă acest lucru ar putea întârzia accesul Ucrainei la armamentul necesar pentru a face față forțelor ruse.

Un alt punct sensibil îl reprezintă sugestia Germaniei de a acorda un tratament preferențial firmelor din țările care au oferit cel mai mare sprijin financiar Ucrainei, idee care ar avantaja Berlinul, unul dintre principalii donatori.

Meloni profită de tensiunile dintre Franța și Germania, Foto: Profimedia Images

Italia și Germania lucrează la un plan comun pentru relansarea industriei europene

La summitul din Roma, cei doi lideri sunt așteptați să semneze acorduri de cooperare în domeniul apărării. Germania și Italia colaborează deja printr-un joint venture între Rheinmetall și Leonardo pentru producerea de tancuri și vehicule militare. Potrivit guvernului italian, întâlnirea va implica 21 de miniștri de top din cele două țări și ar putea duce la semnarea a aproximativ 10 acorduri.

De asemenea, Italia și Germania lucrează la un plan comun pentru relansarea industriei europene și extinderea exporturilor. Acest document va fi prezentat la summitul Consiliului European din 12 februarie 2026. Cele două țări se autointitulează „principalele națiuni industriale ale Europei” și critică amânările privind acordul Mercosur. Această poziție ar putea irita Franța.

Merz și Meloni, cei mai deschiși lideri europeni negocierilor cu Trump

Relația strânsă dintre Merz și Meloni reflectă o schimbare strategică, determinată inclusiv de considerente politice interne. Meloni a moderat pozițiile partidului său naționalist, „Frații Italiei”, mai ales în chestiuni de politică externă. În același timp, Merz a adoptat o poziție mai dură pe tema migrației, ca răspuns la ascensiunea partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD).

„Atât Giorgia Meloni, cât și Friedrich Merz au reprezentat aripa europeană cea mai deschisă dialogului cu președintele Trump”, a declarat Pietro Benassi, fost ambasador italian la Berlin și UE, pentru Politico.

Giorgia Meloni i-a fermecat pe Donald Trump și pe JD Vance. Foto: Profimedia Images

Deși cei doi lideri se sprijină reciproc pe subiecte precum migrația, comerțul și apărarea, divergențele nu lipsesc. Spre exemplu, Meloni nu a sprijinit inițiativa lui Merz de a folosi activele rusești înghețate pentru a finanța ajutorul militar pentru Ucraina. De asemenea, abordările lor privind finanțele publice ar putea genera tensiuni. Italia susține o politică fiscală europeană mai relaxată, în timp ce Germania rămâne un susținător al disciplinei bugetare stricte.

Relația Merz-Meloni este „foarte tactică” și lipsită de o strategie coordonată

Relația dintre Germania și Italia contrastează puternic cu cea dintre Meloni și Macron, care au avut numeroase ciocniri. Axel Schäfer, parlamentar german, a subliniat că „Franța este mai verbală, dar Italia este mult mai pragmatică”. Această viziune este împărtășită și de oficiali germani care apreciază „chimie bună” dintre Merz și Meloni.

Cu toate acestea, viitorul acestei alianțe rămâne incert. Stefan Stefanini, fost diplomat italian, consideră că relația este „foarte tactică” și lipsită de o strategie coordonată.

Totuși, analistul Marc Lazar observă că Meloni profită de tensiunile dintre Franța și Germania pentru a se apropia de Berlin. „Meloni a înțeles că, având în vedere tensiunile din relația Franța-Germania, poate să se infiltreze și să se apropie de Germania”, a explicat acesta pentru Politico.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE