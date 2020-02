De Cristian Otopeanu,

UPDATE 18:56 Imediat după semifinala de la Dubai, Simona Halep a oferit prima reacție, pe teren. „A fost un meci extraordinar, cred că am jucat cel mai bun meci de când am venit aici. Îmi place să joc la Dubai. Am luptat pentru fiecare minge jucată, cred că am şanse să câştig orice meci joc”, a precizat constănțeanca.

Citește aici ce a spus Simona Halep despre confruntarea din finală, cu Elena Rybakina!

UPDATE 18:41 | Simona Halep a câștigat setul doi cu 6-0, după doar 26 de minute de joc și va juca finala la Dubai.

Simona Halep a trecut de americanca Jennifer Brady după numai o oră și trei minute de joc, în două seturi: 6-2, 6-0.

Constănțeanca va juca finala turneului de la Dubai cu Elena Rybakina (20 de ani, locul 19 WTA), mâine, 22 februarie, de la ora 17:00.

Pentru calificarea în finală, Simona Halep va primi 372.200 de dolari. Învingătoarea va primi 696.860 de dolari.

UPDATE 18:15 | Simona Halep a câștigat categoric primul set al confruntării cu americanca Jennifer Brady.

După 36 de minute de joc, constănțeanca s-a impus în primul set cu scorul de 6-2 la game-uri.

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) joacă la această oră cu Jennifer Brady (24 de ani, locul 52 WTA) în semifinalele turneului de la Dubai.

Anterior, în sferturile de finală de la Dubai, Simona Halep a trecut de Aryna Sabalenka, scor 3-6, 6-2, 6-2.

Recomandări Replica Andreei Bălan, după ce toată lumea a vorbit despre divorțul ei de George Burcea

Pentru parcursul de până acum de la Dubai, Simona Halep şi-a asigurat un cec de 198.830 de dolari şi 185 de puncte WTA.

Simona Halep, avantaj la duelul cu Jennifer Brady

Simona Halep a mai jucat cu Jennifer Brady de două ori. Sportiva noastră a câștigat ambele partide.

Prima dată, în 2019, la Toronto, în turul secund, Simona Halep s-a impus cu 4-6, 7-5, 7-6 (5). Apoi, în ianuarie anul acesta, în primul tur la Australian Open, Halep a trecut de Brady cu 7-6 (5), 6-1.

Simona Halep a câştigat titlul la Dubai în 2015, iar anul trecut s-a oprit în sferturile de finală, învinsă de elveţianca Belinda Bencic.

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul