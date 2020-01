De Ana Hațeg,

Serena a purtat la primul său meci de la Melbourn o rochie creată special de Nike pentru ea. Ținuta de culoarea lavandei cu pete negre a stârnit reacții dintre cele mai diferite în rândul internauților.

Americanca în vârstă de 38 de ani a trecut foarte repede de rusoaica Anastasia Potapova, 6-0, 6-3, în primul său meci de la Antipozi, dar ceea ce a stârnit mai multe discuții decât prestația multiplei campioane, a fost ținuta sa.

Internauții au avut reacții diferite, în timp ce unii i-au admirat stilul și eleganța, alții au comparat-o cu personaje din Familia Flinston sau cu o înghețată care s-a topit.

„Rochia Serena arată ca o înghețată care s-a topit”, a scris un utilizator, în timp ce altul spune că este ca ”un iaurt cu bucăți de ciocolată”.

„Ținuta Serenei arată ca o rochie a lui Pebbles Flintstone”, a scris altcineva, în timp ce un internaut spune pe Twitter că „Rochia Serenei arată ca pijamalele bunicii mele”.

În timp ce unii au criticat-o, alții au admirat curajul de care a dat dovadă alegând această rochie. „Îmi place rochia 101 dalmațieni a Serenei. Și al doilea set a fost extrem de convingător”, a scris un internaut.

„Tocmai ce am dat drumul la #AO și îmi place rochia Serenei!”, este o altă postare.

A opta favorită, Serena Williams, o va întâlni pe Tamara Zidansek din Slovenia în turul doi.

Foto: Hepta