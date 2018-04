Sferturile Cupei României 2018 la fotbal feminin. Vasas Femina Odorhei a eliminat multipla campioană Olimpia Cluj.

Programul complet al sferturilor de finală:

CSȘ Târgoviște – CFR Timișoara 4-2

Vasas Femina – Olimpia Cluj 4-3 (0-0, 1-1, 3-2)

13 mai

ora 10:00 Piros Security – Navobi Iași

ora 11:00 Fair Play București – ACS Heniu Prundu Bârgăului

Semifinalele se vor disputa pe 23 mai la Prundu Bârgăului.

Cupa României rezervată fetelor a programat săptămâna trecută două partide din sferturile de finală ale competiției, ambele încheiate cu surprize, informează FRF.ro.

Prima surpriză a fost înregistrată la Târgoviște, acolo unde formația locală, CSȘ, a reușit să treacă de CFR Timișoara, locul secund în ierarhia Ligii I, scor 4-2 (1-0). Pentru învingătoare au marcat Maria Șoimu (două), Camelia Moraru și Mihaela Merlan.

Marea surpriză s-a înregistrat la Odorheiu Secuiesc, acolo unde Vasas, locul trei în Liga I, a reușit să elimine Olimpia Cluj, multipla campioană a României, formație care a disputat ultimele șapte finale de Cupă, câștigând șase. Învinsă de Olimpia cu trei zile mai devreme în campionat, la Cluj, 0-6, Vasas Femina Odorheiu Secuiesc s-a metamorfozat miraculos și a dat o replică excelentă campioanei. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 0-0. Vasas a fost echipa care a deschis scorul, în minutul 104, prin Carolina Țabur, componentă a naționalei Moldovei, adversara României în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor. Olimpia Cluj a egalat șase minute mai târziu prin Teodora Meluță.

La loviturile de departajare, cele care au avut nervii mai tari au fost elevele antrenorului Janos Szekely. Linda Kajtar a făcut minuni în poarta echipei Vasas, parând șuturile expediate de Teodora Meluță și Ioana Bortan. A treia ratare a Olimpiei a fost semnată de Priscilla Hagan, care a trimis peste poartă. Pentru campioana României au marcat Mihaela Ciolacu și Cristina Carp.

Pentru Vasas au înscris Mitri Rita, Ana-Maria Vlădulescu și Nadejda Colesnicenco. A ratat Anita Kis. Scor final 3-2 pentru Vasas Femina.

!E o mare performanță, pe moment, dar care nu va mai conta în cazul în care ratăm finala Cupei României. Pentru că dacă elimini Olimpia Cluj, trebuie să joci finala. Vreau să felicit fetele, pe antrenorul Janos Szekely. Această echipă pierduse cu doar trei zile mai devreme la Cluj cu 0-6. Să îți repari psihicul, să îți schimbi mentalitatea în doar câteva zile înseamnă deja o mare victorie. Spun asta pentru că fetele au jucat bine, și-au creat ocazii, au pus probleme. Olimpia Cluj rămâne cea ai bună echipă din România, e clar. Nu ne putem compara cu Olimpia. Am avut și de această dată în teren șase junioare U16”, a declarat László Béla, președintele echipei Vasas Femina.

”A fost un meci nu tocmai reușit. Cu toate acestea, am avut ocazii pe care dacă le-am fi materializat rezultatul ar fi fost altul. Noi suntem în proces de reconstrucție, au plecat multe jucătoare care erau titulare indiscutabile, atât la Olimpia, cât și la echipa națională. Avem foarte multe jucătoare tinere, unele la limita de a juca, abia au primit dreptul să joace în Liga I, e normal să apară o anumită inconstanță. După patru jocuri foarte bune, am făcut un joc mai slab. Nu am pierdut, a fost egal, din păcate în Cupă trebuie să existe un învingător și un învins. De data aceasta a fost Vasas. Noi trebuie să mergem mai departe, nu este o bucurie pentru Olimpia pentru că și Cupa României era un obiectiv. Pentru fotbalul feminin din România este un lucru bun faptul că în semifinale sunt deja două outsidere, Târgoviște și Vasas, sută la sută va fi și o echipă din Liga a II-a pentru că joacă Piros Security cu Navobi Iași. Cred că poate fi o motivație pentru toate cluburile să se ambiționeze și să joace mult mai bine pe viitor. Îi felicit pe cei de la Odorheiu Secuiesc! M-aș bucura ca în fiecare săptămână să întâlnim adversari care să aibă o asemenea combativitate și o asemenea putere de luptă”, a declarat Mirel Albon, antrenorul campioanei României și selecționerul primei reprezentative, pentru site-ul oficial al Olimpiei Cluj.

Citiți și Fotbalul feminin și futsalul l-au scos președinte pe Răzvan Burleanu. Sistemul a fost impus de Mircea Sandu