Simona Halep a pus pe seama oboselii eșecul din finala de la Doha: 6 meciuri în 8 zile

Simona Halep continuă turul de forță început pe 9 februarie la Ostrava (Cehia), urmând să participe la turneul de la Dubai (17 februarie – 2 martie), unde participă nouă jucătoare aflate în Top 10. În finala cu Mertens totul a mers perfect pentru Simona până în setul doi. Câștigase clar primul act, 6-3, cu cinci ghemuri „albe” și ajunsese la 2-0, după o serie incredibilă de 18 puncte câștigate la rând. Time-out-ul medical dubios luat de Mertens, la 2-1, a scos-o însă din ritm pe Simona, care a mai luat doar cinci jocuri până la final.

„Nu sunt accidentată. Joc la Dubai”

„Am fost obosită, tare obosită. Am simțit deja în setul doi că cedez din punct de vedere fizic. Mi se blocau mușchii de la spate”, a explicat Simona, care își asigură fanii că va fi aptă pentru turneul de la Dubai: „O să merg și o să joc. Nu am nicio accidentare, sunt doar obosită și sper în două zile să-mi revin”, a spus Halep. Simona, cap de serie numărul 3 la Dubai, va evolua direct în turul doi, cel mai probabil marți, cu învingătoarea din meciul dintre Eugenie Bouchard şi Vera Lapko.

N-a apelat deloc la Cleemput

Simona Halep va fi însoțită și la Dubai de noul ei antrenor, belgianul Thierry van Cleemput, 50 de ani. Sportiva n-a solicitat, în niciunul dintre cele patru meciuri disputate la Doha, intervenția lui „Titi”, la așa-numitul on-court coaching. „Nici nu am semnat pentru antrenor. Am hotărât acest lucru împreună și prefer să rămân așa. Ne cunoaștem de puțin timp și este destul de greu. Vom vedea cum va decurge colaborarea, dar nu este deloc ușor”, a explicat Simona Halep, la Digi Sport. Probabil că Simona nu va apela la Cleemput nici în Emirate. Poate fi și o chestiune de marketing, deoarece belgianul se afișează în echipament Lacoste, iar Halep are ca sponsor Nike.

Meciuri jucate de Halep în săptămâna 9-16 februarie

16 februarie: Elise Mertens (6-3, 4-6, 3-6) / 2:06 h

15 februarie: Elina Svitolina (6-3, 3-6, 6-4) / 2:09 h

14 februarie: Julia Goerges (7-6, 7-6) / 2:03 h

13 februarie: Lesia Țurenko (6-2, 6-3) / 1:20 h

10 februarie: Karolina Pliskova (6-4, 5-7, 6-4) / 2:39 h

9 februarie: Katerina Siniakova (6-4, 6-0) / 1:12 h

