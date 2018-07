Simona Halep a venit mai devreme la Arene BNR, unde se dispută Openul de tenis al României. Era așteptată pentru ziua de sâmbătă, când sunt programate semifinalele, însă a ținut să o vadă la lucru, azi, pe Irina Begu (27 de ani, 42 WTA), învinsă, scor 2-6, 1-6 de tunisianca Ons Jabeur (23 de ani, locul 123 WTA).

Liderul WTA n-a rămas în tribune și la meciul care a urmat pe arena centrală după jocul Irinei, cel dintre Sorana Cîrstea și turcoaica Cagla Buyukakcay.

Simo a preferat să meargă preț de câteva minute la salonul VIP, apoi s-a dus la vestiare. Se știe că Irina Begu este bună prietenă cu Simona Halep, cele două antrenându-se împreună la Stejarii Country Club, în timp ce relațiile cu Sorana Cîrstea nu sunt tocmai cordiale.

Dulgheru are febră, Mitu – cu copilul și cu bona prin turnee

Eliminată ieri la simplu , Alexandra Dulgheru a venit și azi la locul de desfășurare al turneului. 'De trei zile sunt răcită, am avut febră', s-a plâns perfomera de la Roland Garros și de la Wimbledon.

Andreea Mitu joacă doar la dublu, unde face pereche cu Irina Begu. Cele două au trecut, ieri, de primul tur. 'Am avut emoții de la început până la sfârșit. Am jucat prima oară cu Irina Begu și nu doream s-o dezamăgesc', a spus Andreea, pregătită de Victor Crivoi. Prospătă mămică, Andreea povestește că merge în turnee cu copilul și cu bona micuțului.

Pe la arene a putut fi văzutfostul fotbalist stelist Tudorel Stoica, care aleargă zilnic pe iarba din Cotroceni, dar și Mircea Geoană (foto), fost ministru de Externe și fost candidat la președinția României. Geoană este mare iubitor de tenis de câmp.

Imaginea zilei îi aparține Irinei Begu. Umilită de Ons Jabeur, Irina a stat pe bancă, singură, pentru a se calma. A manevrat o vreme telefonul mobil, apoi a privit în gol, miniute în șir.