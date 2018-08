SIMONA HALEP (1) – CAROLINE GARCIA (15) 7-5, 6-1

Simona Halep a răpus-o pe Caroline Garcia, favorita 6, croindu-și drum în semifinale, cu învingătoarea jocului Barty (15) – Bertens. S-a impus Ashleigh Barty, 6-3, 6-1 cu Kiki Bertens. Performanța i-a adus româncei suma de 126.450$ și 350 de puncte WTA. 'Sunt fericită și cred că se vede asta pe chipul meu. Am vrut să mă relaxez și să mă bucur de meci. Mi-a ieșit. Am fost obosită, dar m-am bucurat pe meci. Caroline stă bine pe fund, este rapidă. Am fost puternică pe picioare, chiar dacă sunt obosită'.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nevoită să dispute două meciuri într-o singură zi, Simona Halep s-a descurcat minunat. A obiținut două victorii, una grea, cu durdulia Anastasia Pavliucenkova, după 3 ore și 7 minute, și una facilă, după o oră și jumătate, cu Venus Williams.

‘Am fost foarte concentrată, știam că este foarte periculoasă. A fost o zi grea pentru amândouă. Ce voi face acum? Voi dormi, voi dormi și voi dormi. Mulțumesc fanilor care au fost minunați’, a comentat ‘Simo’, după disputa cu Venus.

Simona Halep se va lupta cu Caroline Garcia, pentru un loc în semifinale. Franțuzoaica a dispus de rusoaica Maria Sharapova, scor 6-3, 6-2. Românca o conduce cu 4-1 la general pe Garcia. Cele două se vor duela a șasea oară vineri noapte, de la ora 1.30.