Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Simona Halep: ”Îmi plac pantofii cu toc și rochiile”

Simona Halep a vorbit într-un interviu acordat anul trecut pentru revista Harper’s Bazar despre preferințele sale vestimentare și accesoriile care îi plac:

”În cea mai mare parte a timpului mă îmbrac sport-casual. Dar atunci când merg la party-uri sau la evenimente, mă îmbrac elegant. Îmi plac pantofii cu toc și-mi plac rochiile. Cred că doar în 10% din timp am ocazia să le port, așa că încerc să profit de fiecare moment. Nu-mi plac combinațiile de piese sportive cu elemente sofisticate, încerc să separ complet ținutele pentru antrenamente și meciuri de cele pentru ocazii. Deși aș purta pantofi sport în orice circumstanță, simt că uneori trebuie să ies din zona mea de confort vestimentar”.

”Am o brațară pe care o port tot timpul. De obicei este roșie. Pe prima am cumpărat-o la Roland Garros în 2014, când am ajuns în finală. Și, de atunci, îmi tot cumpăr de la același brand, pe diverse culori, și le port la meciuri. Am impresia că-mi poartă noroc și-mi dau încredere. Garderoba mea off-court este compusă în mare parte din pantofi sport, jeanși, tricouri și cămăși. Nu am renunțat niciodată la o piesă, după doar un sezon de purtare. Nici măcar la jeanșii sfâșiați la care mi-a cerut Darren Cahill să renunț (n.r. – râde)”.

”Îmi plac foarte mult bijuteriile, dar de fiecare dată când îmi cumpăr, mă rezum la modele clasice și discrete, nimic flashy. Îmi place să asociez ceasul cu bijuterii în aceeași nuanță. Nu port niciodată aur galben, îl prefer pe cel roz și am si un ceas Hublot exact așa”.

După Roland Garros, pentru Simona Halep urmează turneele pe iarbă. Liderul WTA va participa la întrecerea de la Eastbourne (24-30 iunie).

Simona Halep sosește în România, luni, ora 16:00, cu trofeul câștigat la Roland Garros 2018.