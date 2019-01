Simona Halep a fost pusă la zid, după primul meci din 2019: ”E în derută, orbecăie în întuneric!”

După mai bine de trei luni de pauză forțată, din cauza unei hernii de disc care a sâcâit-o, Simona Halep n-a convins în meciul cu Ashleigh Barty, înfrângerea fiind una 'anunțată', în opinia lui Mihai Rusu.

„Simona Halep e în derută, orbecăie în întuneric! Nu știe unde este, ce poate sau ce joacă! Rezultatul cu Barty e catastrofal, la fel și jocul! N-a reușit nici un moment să fie la conducerea partidei”, a declarat, pentru Libertatea, Mihai Rusu.

Fostul tenismen stabilit în Germania crede că evoluția „palidă” a Simonei se datorează, în mare parte, programului „lejer” de pregătire din ultimele luni. „Toată această perioadă de recuperare a fost trataă lejer de Simona Halep. A avut parte doar de viață frumoasă: relaxare, petreceri, întâlniri cu prietenii și interviuri. Nimic concret însă pentru pregătirea sezonului 2019!”, a spus Rusu.

Acesta a atras atenția că în aceeași situație s-a aflat și Angelique Kerber, care, după ce a ajuns în 2016 lider WTA, impunânându-se la Australian Open și US Open, a căzut în anul următor până pe locul 22 WTA! „Același pericol o paste și pe Simona, dacă nu ia urgent măsuri. În acest moment, liderul WTA este lipsit de „arme”: serviciul, returul și jocul agresiv. Din această cauză, Simona Halep fuge după minge, nu este capabilă să controleze partida. E un lucru rău pentru că la Australian Open va fi pur și simplu vânată de jucătoarele care vin din urmă. Văzând în ce stare se află liderul WTA, adversarele nu vor mai avea nici un pic de respect pentru Simona, vor face totul s-o „înfunde”, s-o „distrugă” pe teren. E într-o o situație dificilă din care va trebui să iasă rapid”.

Simona Halep a fost pusă la zid: 'Poate deveni incapabilă să se redreseze'

Singurul lucru bun în opinia lui Mihai Rusu este faptul că acest meci a venit devreme, la început de sezon. „E bine că s-a întâmplat așa pentru că Simona a fost trezită la realitate. Și-a dat seama că trebuie să ia o decizie urgentă și aceasta e una singură: trebuie să-și ia rapid un antrenor! Are nevoie ca de aer de un „medic” care să-i pună diagnosticul și să-I dea și rețeta pentru a reveni pe linia de plutire”.

Despre viitorul antrenor al sportivei aflate pe primul loc în topul jucătoarelor profesioniste de tenis, Rusu a fost categoric: „Părinții, dar și Ion Țiriac, care văd că are o mare influență asupra ei, trebuie să-i spună franc: „Simona, ai nevoie de antrenor!”. Asta pentru că, în acest moment, Halep își conduce „firma” cum vrea. Ea decide totul, nimeni nu trebuie să-i iasă din vorbă. E nevoie stringentă de un antrenor cu experiență care să se facă înțeles, să-i spună ce e bine și ce nu e bine. Simona trebuie să oprească această cădere, să minimalizeze pagubele. Altfel, în scurt timp, poate deveni incapabilă să se redreseze. Iar efectele se vor vedea imediat: va pierde locul 1 WTA și odată cu el și „prețul”, adică îi va scădea drastic garanția de participare la turneele din 2019″.

