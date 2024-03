„Am avut deja câteva discuţii. Încă nu putem spune exact dacă vom reuşi sau nu, dar facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca Simona să poată participa, aşa cum a spus, dacă din punct de vedere fizic va fi în regulă. Noi vom face tot ce este posibil să participe. Este o motivaţie extraordinară pentru orice sportiv”, a spus Mihai Covaliu.

Șeful COSR a adăugat că își dorește ca sportiva să participe la JO 2024 de la Paris, iar decizia TAS, care i-a redus sportivei de 32 de ani suspendarea de la 4 ani la 9 luni în cazul de dopaj, poate „deschide poarta pentru participarea Simonei la Jocurile Olimpice”.

Suntem extrem de bucuroşi pentru verdictul care a fost dat de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, aşa cum nu mulţi se aşteptau, şi acest verdict deschide poarta pentru participarea Simonei la Jocurile Olimpice. Acum totul depinde doar de ea, de starea ei fizică, emoţională. Un obiectiv foarte important poate fi participarea la Jocurile Olimpice Mihai Covaliu

Simona Halep a declarat, joi dimineaţă, la întoarcerea din Dubai, unde s-a antrenat, că a știut mereu că adevărul va ieși la iveală privind acuzațiile de dopaj, iar acum va avea „mare provocare” să revină în top 10 WTA. De asemenea, ea a afirmat că va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris, din această vară.

„Îmi doresc foarte mult fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dar, dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri o să am o şansă în plus. Mi-aş dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur”, a spus Simona Halep.

Cum poate ajunge Simona Halep la JO 2024

Principalul criteriu de calificare al unui sportiv îl reprezintă clasamentul mondial, WTA, respectiv ATP din data de 10 iunie 2024, imediat după încheierea celui de-al doilea turneu de Mare Șlem al anului, cel de la Roland Garros, notează Gazeta Sporturilor.

Apoi, jucătoarea, în acest caz, trebuie să fi fost nominalizată în echipa de Billie Jean King Cup a țării sale între ediția JO de la Tokyo 2020 și cea de la Paris 2024, iar una dintre nominalizări să fi fost în 2023 sau 2024.

Sau dacă a adunat de-a lungul carierei măcar 20 de reprezentări în BJK Cup, criteriu pe care Halep nu îl îndeplinește, ea apărând în înfruntările din competiția pe națiuni de 15 ori.

Simona Halep nu a mai jucat în Billie Jean King Cup din aprilie 2019, din semifinala competiției, cu Franța, de la Rouen. Ar putea fi chemată pentru meciul cu Ucraina, din 12-13 aprilie, din calificări, dar ar fi nevoie de două nominalizări.

Regulamentul ITF detaliază că sistemul de calificare prevede că pot exista excepții în cazul în care o jucătoare nu le bifează pe amândouă.

Una dintre ele, la punctul 7.2.1, alineatul (d), se referă la „timing of suspension”, și anume, dacă suspendarea unei sportive este ridicată până la startul concursului olimpic.

Mai sunt și alte excepții, precum procedura urmată nu a fost corectă, decizia este bazată pe o eroare legală, decizia este irațională, arbitrară sau capricioasă etc, care nu se aplică însă.

COSR poate formula o cerere către CIO, în cazul în care se îndeplinește una dintre condiții.

În carieră, Simona Halep a participat la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra, când a cedat în turul 1 în fața kazahei Yaroslava Shvedova. La JO 2016 de la Rio de Janeiro a ales, din motive personale, legate de riscul infectării cu virusul Zika, să nu facă parte din delegația tricoloră.

Simona Halep nu a mai jucat din octombrie 2022, când a fost suspendată provizoriu, adică de 17 luni. Ultimul meci oficial a fost pe 29 august 2022, când a fost învinsă în turul 1 la US Open.

Cronologia cazului de dopaj

Pe 21 octombrie 2022, Simona Halep anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

Pe 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial era valabilă de la 7 octombrie 2022 până pe 6 octombrie 2026.

Halep a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar recursul a fost depus pe 24 octombrie 2023 de echipa sa de avocați condusă de Howard Jacobs, avocatul american care a reprezentat unele dintre cele mai mari nume din sport.

Audierile au avut loc în februarie 2024 pe durata a trei zile, iar verdictul a venit marți, 5 martie.

