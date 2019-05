Simona Halep, nemulțumită după finala pierdută la Madrid în fața lui Kiki Bertens: „Am jucat ca o proastă și i-am făcut pe plac”

„Am jucat ca o proastă astăzi şi i-am făcut pe plac, dar se mai întâmplă uneori. Cred că ea a jucat un tenis mai bun decât mine, cu siguranţă a meritat să câştige meciul. A servit foarte bine, au fost unele mingii pe care nu mi le pot explica nici acum cum de m-au atins Eu am evoluat greşit astăzi şi sunt extrem de supărată din acest motiv dar nu vreau să fac o dramă din asta, ci doar să mă gândesc la ce va urma.Vreau să rămân cu ce am făcut bine săptămâna aceasta, mai ales că la început nici nu mă gândeam că voi ajunge în finală. Vreau să mă liniştesc, să analizez totul şi să fiu mai îngăduitoare cu mine, şi nu atât de dură ca până acum.Ultimele cinci luni au fost unele bune pentru mine, ştiam că anul acesta va fi puţin diferit după ce am reuşit să câştig un Grand Slam”, a declarat Simona Halep la conferinţa de presă, citată de telekomsport.ro.

