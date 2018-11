Simona Halep, nominalizată în ancheta ”cei mai buni zece sportivi din Balcani”

Simona Halep, numărul unu mondial în tenisul feminin, conduce contingentul sportivilor români nominalizaţi în ancheta ”Cei mai buni zece sportivi ai anului în Balcani”, organizată de agenţia bulgară de ştiri BTA.

Halep, campioană în 2018 la Roland Garros şi finalistă la Australian Open, încheie al doilea an consecutiv în postura de lider WTA.

Simona Halep s-a clasat pe locul al doilea la ediţia de anul trecut a anchetei, cu 60 de puncte, devansată de tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, 62 de puncte.

La ediţia de anul acesta, a 46-a a tradiţionalei anchete, au mai fost nominalizaţi, din rândul sportivilor români, halterofilul Nicolae Onica, medaliat cu bronz la Mondiale şi cu aur la Europene, canotoarele Mădălina Bereş şi Denisa Tîlvescu, medaliate cu aur la Europene, atât la dublu rame, cât şi la 8+1, Ionela-Livia Lehaci şi Gianina Beleagă, campioane mondiale la dublu vâsle categorie uşoară, handbalista Cristina Neagu, golghetera Ligii Campionilor şi inclusă în echipa ideală a competiţiei, scrimera Ana-Maria Popescu, medaliată cu argint la Mondiale,

halterofilele Elena Andrieş şi Loredana Toma, ambele campioane europene, luptătorul Mihai Mihuţ, campion european, etc.

Bulgaria este reprezentată de luptătorii Taybe Yusein, campion european şi mondial, şi Biliana Dudova, campioană europeană şi vicecampioană mondială, etc.

De la croaţi sunt nominalizaţi, între alţii, fotbalistul Luka Modric, campion european cu Real Madrid şi vicecampion mondial cu echipa naţională, atleta Sandra Perkovic, campioană europeană la aruncarea discului, şi tenismanul Marin Cilic, finalist la Australian Open şi câştigător al Cupei Davis cu echipa ţării sale.

Cei mai importanţi sportivi ai Greciei sunt gimnastul Eleftherios Petrounias, campion european şi mondial la inele, atleta Katerina Stefanidi, campioană europeană la săritura cu prăjina şi medaliată cu bronz la Mondialele indoor, tenismanul Stefanos Tsitsipas, campionul turneului Next Gen ATP Finals, etc.

Serbia are şi ea sportivi cotaţi cu şanse, tenismanul Novak Djokovic, numărul unu mondial şi campion la Wimbledon şi US Open, voleibalista Tijana Boskovic, campioană mondială şi desemnată cea mai bună jucătoare a turneului final, atleta Ivana Spanovic, campioană mondială la triplusalt, poloistul Filip Filipovic, campion european şi cel mai bun jucător al competiţiei, etc.

Turcia candidează cu atletul Ramil Guliyev, campion european la 200 m, luptătorii Metehan Başar, campion olimpic, şi Yasemin Adar, campioană europeană şi vicecampioană mondială, voleibalista Gozde Kîrdar Sonsîrma, câştigătoare a Ligii Campionilor cu VakifBank Istanbul şi cea mai bună a jucătoare a competiţiei, etc.

Australianul Darren Cahill, care a pregătit-o în ultimii ani pe jucătoarea română de tenis Simona Halep, actualul lider mondial, a fost nominalizat de WTA la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2018.

În acest an, Cahill a ajutat-o pe Halep să câştige primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros. Românca jucând şi finala la Australian Open, încheind pe primul loc în ierarhia mondială pentru al doilea an la rând. Halep a mai câştigat în acest an titlurile la Shenzhen şi Montreal, disputând finale şi la Roma şi Cincinnati.

La titlul de antrenorul anului au mai fost nominalizaţi Kamau Murray, care colaborează cu americanca Sloane Stephens (campioană anul acesta la Miami şi finalistă la Roland Garros, Montreal şi Turneul Campioanelor), belgianul Wim Fissette, antrenorul germancei Angelique Kerber în 2018 (a câştigat titlul la Wimbledon), monegascul Thomas Drouet, antrenorul unguroaicei Timea Babos (fost lider mondial la dublu, cu titluri cucerite în această probă la Australian Open şi Eastbourne, şi finale la Madrid şi US Open), şi germanul Sascha Bajin, antrenorul japonezei Naomi Osaka (numărul patru mondial, campioană la US Open).

Darren Cahill a anunţat pe 9 noiembrie că nu va mai colabora din 2019 cu Simona Halep, din motive familiale.

Câştigătorul anchetei va fi anunţat în data de 4 decembrie, având dreptul să voteze doar antrenorii înregistraţi în circuitul feminin.

Cahill, premiul de excelență al federației australiene pentru rezultatele avute cu Simona Halep