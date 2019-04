ACTUALIZARE 23 aprilie. Simona Halep a anunțat că s-a retras din cauza accidentării suferite la șoldul stâng în meciul cu Caroline Garcia, disputat duminică în cadrul semifinalei Fed Cup, Franța – România 3-2. ”Am nevoie de câteva zile libere pentru a mă recupera după efortul fizic făcut în meciul cu Franța”, a declarat Simona, care urmează să revină la turneele de la Madrid (4-11 mai) și de la Roma (13-19 mai).

Unfortunately no good news in the morning. @Simona_Halep has been forced to withdraw due to a left hip injury! ?

Get well soon, Simona! We hope to see you next year! ?#porschetennis #PTGP19 #centreofattraction pic.twitter.com/Rrle4YlqUl

— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 23, 2019