Campioana le-a prezentant fanilor noii ei prieteni patrupezi,

Hachi și Benji, printr-o postare pe Instagram.

Fostul lider mondial a fost felicitată de mii de admiratori, inclusiv de Ashleigh Barty, actualul număr 1 mondial.

Până la revenirea pe teren, Simona Halep a petrecut o scurtă vacanță în Turcia, alături de iubitul ei, Toni Iuruc. Cei doi au făcut o croazieră pe Bosfor, la bordul unui iaht luxos.

Simona Halep și-a manifestat disponibilitatea de a juca pentru echipa de Fed Cup a României în meciul cu Italia, barajul de menținere în grupa mondială a competiției, programat la Cluj-Napoca, în zilele de 17 şi 18 aprilie.

Simona Halep anunțase în decembrie că nu va juca pentru echipa de Fed Cup din cauza programului încărcat, dar a fost convinsă de numirea colegei sale Monica Niculescu în postura de căpitan-nejucător.

”O să încep cu partea în care am declarat anul trecut în decembrie că nu o să joc FED Cup, că am turneu săptămână de săptămână și aș fi vrut să fiu cât se poate de fresh la Jocurile Olimpice. Dar, nejucând luna aceasta deloc, am avut timp să mă odihnesc, să mă recuperez și vreau să spun că o să joc FED Cup”, a precizat Simona Halep, la mijlocul lunii martie.





