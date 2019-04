Simona Halep pune sub semnul întrebării prezența în echipa de Fed Cup: ”Vom vedea ce va fi în viitor”

Întrebată de corespondentul Digi Sport la Stuttgart dacă va dori să o ia de la capăt anul viitor în FedCup, Simona a răspuns: „Este foarte la cald această întrebare, sunt epuizată, vom vedea ce va fi în viitor. Mereu va rămâne visul de a face o finală de FedCup, voi vedea dacă voi fi sănătoasă, gata de joc şi aptă sută la sută aşa cum am fost în Franţa, voi da totul pe teren.”.

Simona Halep a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat la meciul cu Franța din Fed Cup: ”Am fost foarte dezamăgită și tristă”.

Libertatea a titrat azi: Se retrage sau se alintă? Simona Halep s-a rupt de echipă, după ratarea calificării în finala Fed Cup, și și-a lăsat colegele singure în fața presei să explice eșecul cu Franța. Gestul ei a fost interpretat de Mihai Rusu: ”Lipsă de respect!”.

Mihai Rusu dezaprobă gestul Simonei: ”Ne arată labilitatea ei mentală. Nu poți să vii la conferințe doar la succese. Dacă joci pentru România stai lângă echipă și la victorii, și la înfrângeri. Chiar dacă Simona are meritul de a câștiga ambele puncte pentru România, să te superi pe fete este o exagerare și o lipsă de respect. Asta este, ele atâta au putut. În schimb nici fetele nu s-au lăsat mai ”prejos”. Printre lacrimi ele au început să-i mulțumească Simonei. Păi la 30 de ani de la Revoluție am ajuns iarăși la cultul personalității?”.

Begu, în lacrimi: ”Îi mulţumim Simonei”

Fetele aproape că i-au cerut iertare Simonei Halep. Irina Begu, accidentată și cu lacrimi în ochi, a spus: „Sunt foarte dezamăgită că nu mi-am putut ajuta echipa. Era un punct pe care trebuia să îl iau. Ce putem spune? Doar că îi mulţumim Simonei în primul rând pentru dăruirea ei”.

Monica Niculescu, fantastică în multe momente ale partidei de dublu, a declarat: „Îmi pare rău. Au fost doar câteva puncte diferenţă. Acele puncte le-am luat noi la Ostrava, acum nu am mai putut. Îi mulţumesc Simonei pentru ce a făcut, a luptat cu sufletul, era obosită, dar şi-a dorit foarte mult. Îmi pare rău, sunt dezamăgită şi nu pot să zic decât că se poate. Adică ne dorim să câştigăm acea cupă şi nu o să ne dăm bătuţi. Am fost foarte aproape. Nu vă daţi seama cât de aproape, şi îmi pare rău că nu s-a putut. Îmi pare rău că nu am putut mai mult. Nu am ajutat-o pe Simona mai mult. Nu au mai fost mingile alea ca la Ostrava să mă arunc. Mulţumim suporterilor, Simonei şi echipei, au crezut în noi”.

Segărceanu: ”Simona a vrut să joace la dublu”

Simona a intrat pe teren și în meciul decisiv, alături de Monica Niculescu, împotriva perechii Garcia/Mladenovic, campioane la Roland Garros în 2016, forțată de accidentarea Irinei Begu în jocul cu Parmentier. Halep a evoluat accidentată la șold și epuizată după maratonul de trei ore cu Caroline Garcia. Cu toate astea, Simona și Monica au fost la două ghemuri de o victorie istorică. Au pierdut 7-5, 3-6, 4-6, după ce în decisiv au condus 4-3, iar la 4-4 și 30-40 Simona a comis o dublă greșeală. ”Aveam acest plan făcut cu o seară înainte. După accidentarea nefericită a Irinei, am întrebat-o pe Simona dacă totul este ok cu ea şi ea a transmis că doreşte să joace. Că este obosită puţin, dar că va da totul şi îşi doreşte să joace. Şi s-a şi văzut, a jucat foarte bine, a dat totul. Un meci care se pierde la câteva puncte, nu ai ce să spui. În mod normal, prima noastră opţiune la dublu era Begu şi Niculescu, iar a doua opţiune Halep cu Niculescu”, a explicat căpitanul-nejucător Florin Segărceanu.

Citește și: Triplu agresor sexual de copii lăsat liber de judecători! Desenul prin care fetița de 6 ani a arătat ce-i făcea tatăl în urmă cu doi ani. Afectată emoțional, ea conturează până și copacii ca pe un falus!

Citește mai multe despre Simona Halep și Fed Cup pe Libertatea.