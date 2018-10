Simona Halep a revenit în România: ”Voi lua o vacanță mai lungă. Am patru destinații posibile”. Cum descrie acest sezon de vis

'Este exclus să mă operez, am nevoie de o pauză de 3-4 săptămâni, voi merge acasă și voi face multă gimnastică și fizioterapie. Încă am un mare regret că nu joc la Singapore, dar nu mă voi uită nici măcar un minut la turneu. Am nevoie de recuperare și de vacanță, vacanță, vacanță! Am patru destinații posibile, o să văd unde merg', explică Halep.

'Mă bucur că pot să fiu cât mai sus acum. Sunt sus de câţiva ani şi mă bucur să fac parte din această elită. E plăcut şi îmi dă încredere pe mai departe. Înseamnă mult să fiu cea mai populară româncă, îmi dă numai lucruri pozitive. Mă bucur că oamenii apreciază aceste lucruri”, a spus Simona, nr. 1 WTA pentru a 51-a săptămână la rând, la aeroport.

Halep a acordat, ieri, un amplu interviu pentru wtatennis.com

Halep, despre acest sezon: 'A fost un sezon greu. A fost de fapt cel mai bun an de până acum, dar și cel mai greu, emoțional, fizic, mental, din toate punctele de vedere. A fost dificil să mă descurc, dar pot să spun că sunt foarte mândră că am reușit din nou să termin pe primul loc și să câștig şi primul meu Grand Slam, este un an foarte special. Cred că nu aș fi putut cere mai mult de atât. Sunt mulţumită de tot ce am făcut. Am fost foarte profesionistă. Am lucrat pentru a evita accidentările, dar sunt unele pe care nu le poţi controla. Așa că termin anul acesta foarte pozitivă”

'Anul trecut a fost un an greu din puncte de vedere mental, am pierdut acea finală a Open-ului francez și, de asemenea, am pierdut trei oportunități de a fi numărul 1. A fost foarte greu să îmi revin de acolo și să trec peste, dar, în cele din urmă, am făcut-o'

Halep, despre accidentări: 'Pentru mine, este 100% important și eu dau 100% de fiecare dată când am jucat, mai ales în acest an. De aceea a trebuit să mă retrag din câteva turnee și îmi pare foarte rău pentru acele turnee. Nu îmi place când trebuia să mă retrag. Dar când vine vorba de sănătatea mea, am pus-o întotdeauna pe primul loc. De aceea am luat deciziile astea. Nu au fost ușoare, dar a trebuit să le iau și să le accept. Pentru că am ajuns aproape la fiecare turneu până în fazele finale, a înseamnat mult pentru mine și de aceea cred că am putut termina şi în acest an pe primul loc. Când ajung între ultimele patru jucătoare într-un turneu, am încredere şi fac tot ce pot să câştig', a mai spus Simo.

Halep, despre constanță. 'Faptul că am fost atât de constantă m-a făcut să am încredere și, de asemenea, acele meciuri dureroase m-au făcut să nu renunț și m-au adus aici unde sunt acum. Nu am făcut pași înapoi pentru că am o echipă bună și sunt foarte pozitivi. Îmi dau credit când fac meciuri bune. De asemenea, ei îmi spun, de fapt, Darren îmi spune când joc rău. Deci cred că partea mentală, comunicarea și munca pe care am făcut-o în fiecare zi m-au ajutat să rămân acolo și să fiu consecventă. Nu e usor! Circuitul e foarte puternic acum. Nu lovesc foarte puternic, nu sunt foarte înaltă. Deci încerc să mă concentrez asupra a ceea ce am mai bun, lucrez la asta. Cred că m-am îmbunătățit în felul ăsta', explică românca.

Halep, despre victoria la Roland Garros. 'Parisul? Simt și acum o emoție foarte puternică. Pentru că este turneul meu preferat, am avut toți prietenii acolo, am avut oaspeți speciali în mulțimea de lângă părinții mei. Gheorghe Hagi, domnul Tiriac a fost acolo, Nadia Comăneci şi foarte mulți prieteni buni alături de întreaga mea familie, care au venit să mă susțină. Deci, momentul de după, a fost foarte, foarte special și îl voi păstra pentru totdeauna. De asemenea, m-ai întrebat dacă m-am uitat la acel meci. Ca să fiu foarte sinceră, nu am putut câteva săptămâni. Pot să spun luni. Am încercat să mă uit, dar nu puteam rezista emoției. A fost foarte puternică. Și apoi în SUA l-am întrebat pe Darren dacă vrea să se uite din nou împreună cu mine, aşa l-am vazut în cele din urmă până la sfârşit'

'Mă voi bucura foarte mult de vacanţă. Și, sper, că anul viitor voi juca mai mult de 15 turnee' Simona Halep